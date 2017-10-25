بیماری های«مثانه نوروژنیک»را بشناسیم/اهمیت درمان های الکتروتراپی

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده دهقان منشادی، هدف از برگزاری پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی را، به روز کردن اطلاعات و تبادل تجربیات و دانش فیزیوتراپیست ها عنوان کرد و افزود: سه حیطه اصلی درمان های فیزیوتراپی شامل تمرین درمانی، الکتروتراپی و تجویز وسائل کمکی است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: بر اساس شواهد علمی معتبر، روش های مختلف درمان الکتروتراپی در مدیریت درمان بسیاری از اختلالات و آسیب های عضلانی- اسکلتی، عوارض بیماری ها، صدمات اعصاب محیطی، آسیب های ورزشی، ترمیم انواع زخم ها(زخم بستر، زخم دیابتیک)، برخی از انواع بیماری های پوستی و همچنین برخی از انواع بی اختیاری ادراری، جایگاه و اهمیت بالایی دارد.

منشادی در ادامه به اهمیت الکتروتراپی در کاهش درد و التهاب ناشی از آسیب ها و بیماری های عضلانی - اسکلتی و افزود : الکتروتراپی می تواند در روند درمان اختلالات حرکتی ناشی از صدمات و بیماری های عصبی به خصوص اعصاب محیطی، اثرگذار باشد.

این دکترای تخصصی فیزیوتراپی، با بیان این مطلب که بروز صدمات عصبی باعث اختلال در فعالیت و عملکرد عضلات می شود، تاکید کرد: در این مرحله الکتروتراپی اهمیت زیادی در حفظ و پیشگیری از تحلیل عضله و همچنین کمک به تسریع روند بهبود عملکرد عصب خواهد داشت.

وی در عین حال اظهارداشت: اما مورد خاصی که در دهه اخیر به عنوان یکی از کاربردهای خاص الکتروتراپی مطرح است و در این سمینار پیرامون آن بحث خواهد شد، اختلالات ادراری ناشی از انواع بیماری ها و صدمات سیستم عصبی محیطی و مرکزی (مثانه نوروژنیک) است.

مسئول شاخه سلامت زنان انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: امروزه اعمال تحریکات الکتریکی به عنوان یکی از اشکال «نورومودولاسیون» مطرح است.

وی از «نورومودولاسیون» به عنوان مهم ترین رویکرد درمانی مثانه نوروژنیک نام برد و ادامه داد: هر آسیب یا بیماری سیستم عصبی محیطی یا مرکزی که بر عملکرد مجاری ادراری تحتانی تاثیر بگذارد ، به نوعی عامل بروز مثانه نوروژنیک خواهد بود که در هر دو جنس زن و مرد وجود دارد.

ام اس، سکته مغزی، صدمات نخاع، دیابت، فلج مغزی و پارکینسون، از جمله بیماری هایی هستند که منجر به مثانه نوروژنیک مُی شوند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: مسلما هر چقدر زمان کمتری از ابتلای بیماران گذشته باشد و شدت بیماری هم کمتر باشد، درمان موثر تر خواهد بود.

وی افزود: توجه داشته باشید که تجربه بشر در رویکرد درمان مثانه نوروژنیک چندان زیاد نیست و در اول راه هستیم.

منشادی، درمان عارضه نوروژنیک را نیازمند مدیریت چند تخصصی دانست و گفت: اورولوژیست، نورولوژیست، نورواورولوژیست، جراح مغز و اعصاب و فیزیوتراپیست در تیم درمان قرار می گیرند.

پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی از ۲۵ تا ۲۶ آبان ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار می شود.