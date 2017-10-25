۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد؛

بیماری های«مثانه نوروژنیک»را بشناسیم/اهمیت درمان های الکتروتراپی

مسئول شاخه سلامت زنان انجمن فیزیوتراپی ایران، به بیماری های ناشی از «مثانه نوروژنیک» اشاره کرد و گفت: ام اس، سکته مغزی، صدمات نخاع، دیابت، فلج مغزی و..، از جمله بیماری ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده دهقان منشادی، هدف از برگزاری پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی را، به روز کردن اطلاعات و تبادل تجربیات و دانش فیزیوتراپیست ها عنوان کرد و افزود: سه حیطه اصلی درمان های فیزیوتراپی شامل تمرین درمانی، الکتروتراپی و تجویز وسائل کمکی است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: بر اساس شواهد علمی معتبر، روش های مختلف درمان الکتروتراپی در مدیریت درمان بسیاری از اختلالات و آسیب های عضلانی- اسکلتی، عوارض بیماری ها، صدمات اعصاب محیطی، آسیب های ورزشی، ترمیم انواع زخم ها(زخم بستر، زخم دیابتیک)، برخی از انواع بیماری های پوستی و همچنین برخی از انواع بی اختیاری ادراری، جایگاه و اهمیت بالایی دارد.

منشادی در ادامه به اهمیت الکتروتراپی در کاهش درد و التهاب ناشی از آسیب ها و بیماری های عضلانی - اسکلتی و افزود : الکتروتراپی می تواند در روند درمان اختلالات حرکتی ناشی از صدمات و بیماری های عصبی به خصوص اعصاب محیطی، اثرگذار باشد.
این دکترای تخصصی فیزیوتراپی، با بیان این مطلب که بروز صدمات عصبی باعث اختلال در فعالیت و عملکرد عضلات می شود، تاکید کرد: در این مرحله الکتروتراپی اهمیت زیادی در حفظ و پیشگیری از تحلیل عضله و همچنین کمک به تسریع روند بهبود عملکرد عصب خواهد داشت.

وی در عین حال اظهارداشت: اما مورد خاصی که در دهه اخیر به عنوان یکی از کاربردهای خاص الکتروتراپی مطرح است و در این سمینار پیرامون آن بحث خواهد شد، اختلالات ادراری ناشی از انواع بیماری ها و صدمات سیستم عصبی محیطی و مرکزی (مثانه نوروژنیک) است.

مسئول شاخه سلامت زنان انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: امروزه اعمال تحریکات الکتریکی به عنوان یکی از اشکال «نورومودولاسیون» مطرح است.

وی از «نورومودولاسیون» به عنوان  مهم ترین رویکرد درمانی مثانه نوروژنیک نام برد و ادامه داد: هر آسیب یا بیماری سیستم عصبی محیطی یا مرکزی که بر عملکرد مجاری ادراری تحتانی تاثیر بگذارد ، به نوعی عامل بروز  مثانه نوروژنیک خواهد بود که در هر دو جنس زن و مرد وجود دارد.
 ام اس، سکته مغزی، صدمات نخاع، دیابت، فلج مغزی و پارکینسون، از جمله بیماری هایی هستند که منجر به  مثانه نوروژنیک مُی شوند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: مسلما هر چقدر زمان کمتری از ابتلای بیماران گذشته باشد و شدت بیماری هم کمتر باشد، درمان موثر تر خواهد بود.
وی افزود: توجه داشته باشید که تجربه بشر در رویکرد درمان مثانه نوروژنیک چندان زیاد نیست و در اول راه هستیم.

منشادی، درمان عارضه نوروژنیک را نیازمند مدیریت چند تخصصی دانست و گفت: اورولوژیست، نورولوژیست، نورواورولوژیست، جراح مغز و اعصاب و فیزیوتراپیست در تیم درمان قرار می گیرند.

پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی از ۲۵ تا ۲۶ آبان ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

