دوربین امنیتی ۲۰ دلاری دست از سر مظنونان برنمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این دوربین که Wyze Cam نام دارد از قابلیت ضبط تصاویر با دقت ۱۰۸۰ پیکسل برخوردار است و از قابلیت فیلمبرداری در شب با استفاده از سیستم مادون قرمز خود نیز بهره مند است.

دوربین یادشده با استفاده از یک قابلیت خاص مغناطیسی در صورت لزوم قادر به تعقیب سوژه و چرخاندن سر خود به چپ و راست یا بالا و پایین است. همچنین با استفاده از یک بازوی آهنی می توان دامنه دید آن را کم و زیاد کرد.

دوربین مذکور همچنین از توانایی ارسال هشدار برای مالک خود در صورت شناسایی صدا یا حرکت مشکوک برخوردار است و حتی می تواند اعلام خطرهای سیستم های شناسایی دود و مونوکسید کربن را کشف و برای مالک ارسال کند.

خریداران این دوربین به فضای ذخیره سازی کلود به مدت ۱۴ روز دسترسی دارند و با هر بار شناسایی صدا یا حرکت در برابر این دوربین اطلاعات آن به مدت ۱۵ ثانیه ضبط می شود. ضبط مداوم اطلاعات با نصب کارت حافظه ممکن است و دریافت این داده ها از راه دور ممکن است. این دوربین ۲۰ دلاری می تواند صداهای محیط اطراف را هم ضبط کند و لذا گزینه ای مناسب برای خرید محسوب می شود.