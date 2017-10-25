رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی اولویت کار مدیران در استان مرکزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سال های اخیر همواره تاکیدات فراوان بر دو مساله اقتصاد مقاومتی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی داشته اند که این مهم بایستی به طور جدی در دستور کار مدیران و روسای دستگاه ها قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: هر مسئول بایستی در عرصه فعالیت سازمان خود، راهکارهای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را دنبال کند و دستگاه های مسئول و ذیربط در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز برنامه ریزی برای احیای فرهنگ ایرانی اسلامی را مدنظر داشته باشند.

دری نجف آبادی بیان کرد: دستاوردهای امروز انقلاب اسلامی و اقتدار کنونی کشور آسان به دست نیامده و در این راه خون های بسیاری تقدیم شده است، هم اکنون نیز ما وظیفه داریم به تکالیف خود در راستای رشد و پیشرفت کشور، حفظ عزت و اقتدار نظام و صیانت از آرمان های متعالی انقلاب، امام راحل و شهدا جامه عمل بپوشانیم که علی الخصوص مدیران و مسئولان در این رابطه وظیفه خطیری برعهده دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: مدیران دستگاه های ذیربط در حوزه اقتصادی بایستی با جدیت موضوع ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را در استان مدنظر قرار دهند و در این مسیر از تصمیمات اصولی و نتیجه بخش بهره بگیرند.

وی ادامه داد: چنانچه به دنبال رشد و پیشرفت کشور و بهبود شاخص های اقتصادی هستیم باید بهره وری در تولید را افزایش و هزینه ها و هدررفت منابع را کاهش دهیم، همچنین دستگاه های نظارتی می بایست نظارتی جدی بر عملکرد سازمان ها داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف اقدام و برخورد لازم انجام پذیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: امروز حل مشکلات معیشتی مردم یکی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه مدیران باشد و مسئولان در مسیر انجام تکالیف خود، صداقت، تعهد و مسئولیت پذیری را سرلوحه کار قرار دهند.