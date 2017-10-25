مشکل ما عدم حاکمیت فلسفه زندگی با اتکا بر حکمت و شریعت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی یوسفی راد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امروز ۲ آبان ماه در ارائه مقاله خود که در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: زمانی معروف بود که بازاری ها آدمهای متدینی هستند امروز هیچ علائمی از ارتباط دین و سیاست اخلاق و مدنیت وجود ندارد، نبود اخلاق مدنی وجود رفتار خشونت آمیر در بین همه اقشار به خصوص در بین جوانان مشهود است، کجا رفته حکمت مدنی ما اینکه فیلسوفان ما می گفتند انسان مدنی بالطبع است.

وی افزود: امروز در وجود جوانان بی هویتی موج می زند، بی دینی را در برخی مظاهر قائل است و بسیار معترض است، دولتمردان ما در رفتار، عمل و سیره خود دچار فساد هستند، این موارد انسان را به شدت نگران می کند که مگر ما دین نداریم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد: ما دین تشیع و پشتوانه حکمت اما در حوزه مدنیت، اخلاق و رفتار کاربرد ندارد، ما حکمت عملی با پشتوانه و پیشینه ایرانی داریم که توجه آن به ارزش های اخلاقی، عرفانی و مدنی بوده که حتی خلفای عباسی آنها را در دربار خود به خدمت می گیرند.

یوسفی راد بیان کرد: امروز مشکل نبود حاکمیت فلسفه زندگی یک عقلانیت مبتنی بر عقل و دین است که نیاز به میدان داری دارد، از مباحث فلسفه سیاسی نترسیم، آنچه در سطح شهر دیده می شود نبود اخلاق مدنی و ایمانی است.

وی افزود: مشارکت فعال مدنی که در علوم جامعه شناسی بحث می کنند آیا اجرایی می شود یا فقط تبلیغات آن می شود، امروز دلتمردان چقدر پاسخگوی مردم هستند یا مردم چقدر پرسشگر هستند، چقدر حق و حقوق مردم را مشخص کردیم و مشخص کردیم که می توانند مطالبه کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان داشت: خواجه نصیر و فارابی سیاست را تصریح کردند، امروز ما از حقوق شهروندی خود محروم هستیم، ما مدعی هستیم که حقوق، شهروندی، کرامت انسانی و ارزشی را داریم، آیا کرامت ذاتی هم داریم، آن وقت وقتی طرف می رود آن طرف مرز می آید عوض می شود او را تکفیر می کنیم.

دکتر یوسفی راد ابراز کرد: ما اجازه نمی دهیم که زندگی مدنی را بنگرد تدبیر کند، وقتی مساله هسته ای استراتژیک شد با ما مخالفت می کنند، ما باید به سمت و سوی فلسفه زندگی برویم، باید کار عالمانه و کارشناسانه داشته باشیم.

وی گفت: ما باید به سوی فعال کردن عقل عملی برویم، عقل نظری به اندازه کافی داریم و کتابخانه های ما از آن پر است، مردم پیشینه حکمی دارند، مشکل ما اینجاست که فلسفه زندگی را تعلیم نمی دهیم، در بحث قومیت های فرهنگ ملی با پیشینه ایرانی و اسلامی سبب می شود که ما دیگر دلیلی برای تربیت فرزند نداشته باشیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه مبانی ما بر همدلی است، اما رفتار ما با آن همخوانی ندارد، اظهار داشت: خطبه زیادی علیه دولت است، اما جریان عمومی سیاست گذاری جامعه دست چپ و راست افراطی قرار دارد.

وی بیان داشت: ما نیاز به تدوین فلسفه زندگی داریم همان کاری که غرب کرد و بر اساس همان دارد خود را بازسازی و نوسازی می کند.

یوسفی راد در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: ما باید به سمت سویی برویم که ساختار و قوانین علوم خود را توانمند و کارامد کنیم و دغدغه خود را به حوزه عمل ببریم، مشکل ما عدم حاکمیت فلسفه زندگی با اتکا بر حکمت و شریعت است.