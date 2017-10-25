پیش بینی بیماری قلبی از روی مچ پا !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هات هاردویر، وسیله ای که با استفاده از این سخت افزارها ابداع شده مجهز به یک اسکنر هوشمند و همین طور دوربین است که در منزل و توسط افراد عادی نیز برای بررسی وضعیت سلامت افراد قابل استفاده خواهد بود.

این سیستم با بررسی اندام تحتانی بیمار و همین طور مچ پای او در زمان راه رفتن می تواند پیش بینی کند که احتمالا فرد در چه زمانی ممکن است به یک بیماری قلبی خطرناک مانند گرفتگی رگ ها و سکته قلبی دچار شود.

وسیله یادشده علاوه بر تعداد زیادی حسگر و دوربین و پردازنده مرکزی کوچک دارای حافظه ای برای ذخیره سازی اطلاعات، سیستم ارتباطی بی سیم و یک سوئیچ شبکه ای برای اتصال به اینترنت است. هر یک از حسگرها و دوربین های این ابزار وظیفه محاسباتی خاصی بر عهده دارد.

در آینده، در صورتی که دستگاه یادشده وضعیت بیماری را حاد تشخیص دهد، اطلاعات وی برای پزشک او و مرکز درمانی وی ارسال خواهد شد تا اقدامات ضروری بر روی بیمار صورت گیرد. قیمت و زمان عرضه این محصول هنوز مشخص نیست.