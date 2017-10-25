«بهادر» با «کوه جواهر» آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انیمیشن‌های خاطره‌انگیز سال‌های دور در قالب متن و تصویر در اختیار گروه سنی «ب» و «ج» (۷ تا ۱۲ سال) قرار گرفت تا مخاطبان بتوانند پس از مطالعه این آثار انیمیشن آن را هم به تماشا بنشینند.

بر این اساس، چاپ پنجم این آثار به تازگی وارد بازار نشر شده و بازنویسی آن‌ها بر اساس فیلم‌نامه اصلی و به قلم نورا حق‌پرست صورت گرفته است. در صفحه‌آرایی این کتاب‌ها نیز از عکس‌های فیلم بهره برده شده است.

در کتاب «بهادر» ماجرای موشی را می‌خوانیم که سرباز یک حاکم زورگو و ظالم است. این حاکم خوراکی‌هایی را که دیگر موش‌ها جمع‌آوری کرده‌اند، به زور از آن‌ها می‌گیرد.

فیلم «بهادر» سال ۱۳۷۹ ساخته شد و با دریافت نخل طلایی جشنواره کن‌جونیور فرانسه در سال ۲۰۰۱ میلادی و نمایش این فیلم به همراه دو فیلم ایرانی در ۲۲ سینمای کشور فرانسه در سال ۱۳۸۷ به یکی از پرافتخارترین فیلم‌های انیمیشن ایرانی تبدیل شد.

در آن سال‌ها نشریه معتبر کایه دو سینما با قلم «تیری مرانگر» لب به تمجید از فیلم‌های ایرانی گشود و فیلم عروسکی بهادر را فیلمی کلاسیک و هوشمند دانست که با استفاده از عناصر واقعی و روزمره زندگی مانند گل و میوه به بیان داستان خود در باره‌ی پادشاهی ستمگر می‌پردازد.

«کوه جواهر» نیز که اثری ماندگار در حوزه‌ی انیمیشن ایران است، داستان کودک فقیری است که در یک ذغال‌فروشی به‌ سختی کار می‌کند ولی همواره در فکر آن است تا در جواهر فروشی زیبا و تمیزی که در بازار است، مشغول کار شود.

روزی بالاخره این اتفاق می‌افتد و او شاگرد جواهر فروشی می‌شود. او با خوشحالی به کار جدید خود ادامه می‌دهد تا این‌که یک روز جواهرفروش او را به سفری عجیب می برد... د.

کتاب فیلم «بهادر» و «کوه جواهر» به ترتیب ۵ و ۶هزار تومان قیمت دارند و قابل خریداری از تمامی فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سراسر کشورند.

بر همین اساس، این دو کتاب فیلم در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار منتشر شد و اکنون شمارگان «بهادر» به ۴۰هزار نسخه و «کوه جواهر» به ۳۵هزار نسخه رسیده است.

طراح و سازنده عروسک‌های این دو فیلم فرزانه بابایی و عکاس آن عبدالله علیمرداد و علیرضا امیری‌فر هستند.