یکی از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اپوزیسون غربگرای ونزوئلا با شنیدن خبر استعفای «انریکه کاپریلس» از رهبران اصلی مخالفین، بیش از پیش دچار آشفتگی شد.

گفتنی است کاپریلس می‌گوید از این پس بخشی از اپوزیسون «میزگردی برای دموکراسی» موسوم به (MUD) نخواهد بود و دلیل این امر را نیز عدم وحدت و انسجام حزب اپوزیسون عنوان کرده است.

اعتراض وی بیشتر از بابت ادای سوگند ۴ نفر از فرماندارن اپوزیسون در برابر مجلس قانون اساسی ونزوئلا بود که به تعبیر کاپریلس از مشروعیت برخوردار نیست.

«نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا گفته بود این فرمانداران مادامیکه در برابر مجلس قانون اساسی سوگند نخورند، مجاز به ادامه کار نخواهند بود.