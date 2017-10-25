  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

با تشدید اختلافات درون حزبی؛

یکی از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا استعفا داد

یکی از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا استعفا داد

تشدید اختلافات درون حزبی، یکی از رهبران اپوزیسون غربگرای ونزوئلا را به کناره‎گیری وا‎داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اپوزیسون غربگرای ونزوئلا با شنیدن خبر استعفای «انریکه کاپریلس» از رهبران اصلی مخالفین، بیش از پیش دچار آشفتگی شد.

گفتنی است کاپریلس می‌گوید از این پس بخشی از اپوزیسون «میزگردی برای دموکراسی» موسوم به (MUD) نخواهد بود و دلیل این امر را نیز عدم وحدت و انسجام حزب اپوزیسون عنوان کرده است.

اعتراض وی بیشتر از بابت ادای سوگند ۴ نفر از فرماندارن اپوزیسون در برابر مجلس قانون اساسی ونزوئلا بود که به تعبیر کاپریلس از مشروعیت برخوردار نیست.

«نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا گفته بود این فرمانداران مادامیکه در برابر مجلس قانون اساسی سوگند نخورند، مجاز به ادامه کار نخواهند بود.

کد مطلب 4124324
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها