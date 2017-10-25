جراحی سرطان روده با عینک واقعیت افزوده انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، دنیای پزشکی معمولا در زمینه استفاده از فناوری های نوظهور پیشتاز بوده و تعدادی جراح از عینک های هولولنز ساخت مایکروسافت که مجهز به فناوری واقعیت افزوده است برای انجام یک جراحی حساس و پیچیده استفاده کرده اند.

با استفاده از این عینک جراحانی در کشورهای انگلیس، آمریکا و هند با یکدیگر در ارتباط بوده و داده های مربوط به جراحی را به طور سه بعدی و آنی با یکدیگر به اشتراک گذاردند. استفاده از این روش جراحی به علت سهولت انتقال اطلاعات می تواند کاربردهای آموزشی و تحقیقاتی نیز داشته باشد.

جراحان به همین شیوه توانستند در حین انجام جراحی به سوابق و پرونده بیمار نیز دسترسی یابند و در حین این کار برای هم یادداشت بفرستند یا با یکدیگر بحث کنند. هولولنز موجب شد تا این جراحان خود را به طور سه بعدی در کنار یکدیگر حس کنند و پیش بینی می شود این شیوه در آینده برای انجام جراحی های دشوارتری نیز به کار گرفته شود.

پزشکان با استفاده از این فناوری می توانند مشکلات خود را با دقت و شفافیت بیشتری برطرف کنند و از آن برای تشخیص انواع سرطان و انتخاب بهترین روش های درمان بهره بگیرند.