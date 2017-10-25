ارائه خدمات اتوبوسرانی تهران به تماشاگران دربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس – استقلال که روز پنجشنبه مورخ ۴ آبان در ورزشگاه بزرگ آزادی انجام خواهد شد به منظور رفاه حال تماشاگران با اختصاص اتوبوس‌های مورد نیاز، از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی تماشاگران را منتقل می‌کند.

تماشاگران می‌توانند با استفاده از ناوگان خطوط سامانه‌های تندرو مستقر در پایانه آزادی به میادین انقلاب اسلامی، امام حسین (ع)، تهرانپارس، خراسان، پایانه خاوران، فلکه صادقیه، پونک و دانشگاه علوم تحقیقات عزیمت کنند.