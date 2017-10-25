خانه قاجاری درمحله سنگ سیاه به کافه گالری تخصصی عکاسی اختصاص یافت

مدیر دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر یکی از اهداف این دفتر را تاکید بر میراث فرهنگی ناملموس عنوان کرد و گفت: از ۲ سال پیش این برنامه را پی گیری کردیم و با مرکز میراث فرهنگی ناملموس کشور هماهنگ شدیم که به عقد تفاهم نامه ای میان آنان و شهرداری شیراز منجر شد.

مجتبی گواهی افزود: در ادامه این تفاهم نامه قرار گذاشته شد که برای نخستین بار اجلاسیه مقوله ۲ یونسکو که هرسال بین کشورهای عضو انجام می گیرد به میزبانی شیراز برگزار شود.

وی با این توضیح که اجلاسیه مقوله ۲ یونسکو یکسال به میزبانی شهر پاریس سپس به میزبانی شهرهای عضو برگزار می شود افزود: با پی گیری دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی فرهنگی این رویداد در شیراز رقم خورد و نمایندگان و مدیران عالی رتبه یونسکو از ۸ کشور به اینجا آمدند.

وی با اعلام اینکه ۱۷۴ کشور عضو مقوله ۲ یونسکو هستند عنوان کرد: یکی از اهداف دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز معرفی میراث فرهنگی ناملموس به جوانان است بنابر این در این راستا یک نمایشگاه از عکس های میراث ناملموس کشورهای آسیای میانه و مرکزی در خانه تاریخی «پوست فروش» شیراز برگزار شد.

وی از نکات بارز این نمایشگاه که توسط مقوله ۲ یونسکو در ایران برگزار شد به نمایش در آمدن عکس هایی از آیین ها، بازی ها و مراسم ملل این نقاط دانست.

گواهی در ادامه از ایجاد کافه گالری های تخصصی در بافت تاریخی فرهنگی شیراز خبر داد و گفت: از آنجا که هنرمندان در شیراز کمتر از آنچه انتظار می رود و شایسته است مورد حمایت قرار نگرفته اند، ما را بر آن داشت نخستین کافه گالری تخصصی عکاسی را راه اندازی کنیم که می تواند اولین کافه گالری به شمار رود برای احترام به هنرمندانی که در این زمینه به خلق اثر می پردازند.

وی کافه گالری تخصصی عکاسی را در بافت تاریخی فرهنگی شیراز پاتوقی برای هنرمندان دانست و افزود: این کافه گالری ظرف چند ماه آینده در محله سنگ سیاه شیراز راه اندازی می شود.

مدیر دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز پیرامون این اقدام ادامه داد: یکی از خانه های دوره قاجار در شهر تاریخی فرهنگی شیراز به این کار اختصاص یافته است که مرمت و بازسازی آن تا ماه آینده به اتمام می رسد و به زودی مراحل تجهیز آن آغاز خواهد شد.

گواهی در خصوص ادامه سلسله مسابقه های عکس میراث ناملموس که با همکاری انجمن سینمای جوان شیراز برگزار می شود هم اعلام کرد: خوشبختانه با توجه به قرار گرفتن در ماه های محرم و صفر برنامه ریزی کردیم که آیین های سوگواری این ماه ها ویژه بانوان به طور تخصصی مورد داوری قرار گیرد.

وی همچنین از نمایش عکس های برتر سلسله مسابقه های عکس یادشده در کشورهای عضو ICH خبر داد و گفت: در حاشیه حضور نمایندگان کشورهای عضو این نهاد اتفاق های موثری افتاد که منجر به عقد تفاهمنامه هایی به طور جداگانه با هریک از کشورها شد که نمایشگاه هایی به شکل مشترک در شیراز و شهرهای آن کشورها برگزار شود.

گواهی در عین حال از برگزاری نمایشگاه عکس میراث ناملموس کشور بلغارستان در شیراز خبر داد و افزود: ما هم این هدف را داریم که نمایشگاهی از این آثار در کشور بلغارستان برگزار کنیم. در حالیکه برگزیدگان مسابقه عکس میراث ناملموس در کشورهای دیگر به نمایش خواهیم گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز از فراهم شدن مقدمات بین المللی شدن مسابقه عکس میراث فرهنگی ناملموس خبر داده که این رویداد رقابتی عکاسانه برای نخستین بار عکاس برتر سال در زمینه ثبت میراث ناملوس را معرفی کرده و به یکی از کشورهای آسیای میانه و مرکزی اعزام می کند.