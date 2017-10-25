به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گودرزی امروز چهارشنبه در کمیته بیماران خاص و صعب العلاج که در سالن معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه برگزار شد، ابراز داشت: قدم برداشتن در جهت کاهش آلام مردم کار پسندیده ای است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه افزود: ما تنها با امکانات دولتی نمی توانیم تمام مشکلات را پوشش دهیم لذا بسیاری از خدمات نیازمند کمک و یاری رساندن آحاد مردم است.

این مسئول خطاب به فعالین در عرصه کمک به بیماران صعب العلاج گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید طوری به بیماران خدمات رسانی کنیم که بیماران فقط درد بیماری را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: اگر حمایتی از طرف دستگاههای دولتی، بیمه خدمات رسانی و ... نباشد بی شک تحمل بیماری های صعب العلاج برای بیماران غیرممکن خواهد بود.

گودرزی تصریح کرد: از سال ۹۲ به بعد اقداماتی در حوزه سلامت انجام شده که ارزشمندترین کارهای دولت بازدهم است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه اظهار داشت: در این راستا بیمه سلامت بسیاری از مشکلات مردم را حل و فصل کرد.

وی با بیان اینکه مردم کشور ما شایسته بهترین خدمات هستند، ابراز داشت: بیماریها یک نوع آزمایش و امتحان الهی است و نباید بیماران را تنها رها کنیم و وسیله ای برای کاهش درد بیماران باشیم.

گودرزی اظهار داشت: باید کمک کردن به بیماران را به یک رقابت در جامعه تبدیل کنیم و در این خصوص انجمن های خیریه، کانون های حمایت از بیماران صعب العلاج و ... با تمام توان پای کار بیایند.

وی بیان داشت: بیماران صعب العلاجی که سرپرست خانوار باشند، از طرف کمیته امداد به صورت رایگان تحت درمان قرار می گیرند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه گفت: حدود ۳۸ هزار نفر در استان بیماری خاص و صعب العلاج دارند که در این راستا نیازمند کمک و یاری مردم هستیم.

وی افزود: همچنین در استان ۱۰ انجمن کمک بیماریهای خاص داریم که در شودای راهبردی تجمیع شده اند و به بیماران صعب العلاج خدماتی را ارائه می دهند.

این مسئول بیان داشت: انجمن التیام پاوه توانست در طول ۳ سال ۲ میلیارد تومان و همچنین برج خم جوانرود ۱میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک جهت بیماران صعب العلاج جمع آوری کند.