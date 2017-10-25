دنیای امروز تشنه سیره علوی است/ دوری از امام؛ دلیل رنج های بشری

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر همایش بین المللی سیرۀ علوی و رئیس جهاددانشگاهی استان لرستان در گفتگویی گفت : ایده اجرای همایش سیره علوی در استان لرستان را کاری ارزشمند و بستری مهم برای بهره گیری جامعه بشری از اندیشه های زلال مولای متقیان است.

سید علی نادر دهقانی با اشاره به سابقه این همایش و استقبال روسای دانشگاهها در همه دوره ها از اجرای آن گفت : اصل و مبنای این اقدام ارزشمند ابتکار نماینده معزز ولی فقیه استان و امام جمعه محترم خرم آباد بود که با حمایت های بنیاد بین المللی غدیر و دانشگاههای استان امروز به یک مرجع و اقدام مهم و مورد توجه تبدیل شده است .

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان ویژگی های شاخص همایش سیره علوی را شکوه و عظمت همایش علی رغم تجملاتی نبودن فرایند کار دانست و گفت همایش های بسیار زیادی را هم برگزار کرده ایم و هم شرکت داشته ایم امّا روح حاکم بر این کار برای بنده و بسیاری از دوستانی که در اجرای کار همکاری دارند تازگی و جذابیت های خاصی دارد .

رئیس نهمین دوره همایش سیره علوی گفت : شاخصه دوم این همایش را تقسیم کار درست و نظام مند بودن کار دانست و اشاره کرد که این همایش ستادی دارد با عنوان ستاد برنامه ریزی که ریاست آن با نماینده محترم ولی فقیه و همه دانشگاههای عضو هستند و عملاً در طول دوره ۳ یا ۴ جلسه برای تصمیم گیری کلی، انتخاب مجری همایش و چهارچوب های کلی برگزار می کند و بعد از تعیین مجری با اختیار تام و بدون محدودیت و بر اساس خلاقیت و ایده هایی که مجری دارد کار به نحو احسن و پشتیبانی همه اعضاء اجرا می شود .

دهقانی سومین شاخص این اقدام مهم را هزینه بسیار پایین آن دانست و گفت : براین اساس آن مبلغ ناچیز هم از سوی همه اعضاء و حمایت بنیاد بین المللی غدیر به نسبتی تامین می شود و برخلاف سایر همایش هایی که متاسفانه با ریخت و پاشهایی مواجه است این کار با سادگی در عین زیبایی و بدون نقص برگزار می شود .

وی ادامه داد : طرح موضوع و طراحی این همایش را انگیزه ای برای تفکّر و مرور اثر ارزشمند امام اول شیعیان حضرت علی(ع) دانست و گفت : همه ما و در هر جایگاهی که باشیم نیازمند درس گیری و مرور مسیر زندگی کاری و شخصی خود براساس منش، افکار و اندیشه های آن امام همام هستیم که در هیچ دوره زمانی و مکانی محدود و متوقف نیست .

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به نارسائی های مدیریتی و برنامه ریزی در سطح کشور، مناطق و بخش های مختلف گفت : نمی شود ما همه نارسائی ها را به یک یا چند مرجع مرتبط بدانیم و از اشکالات مدلهای مدیریتی و برنامه ریزی موجود کشور غافل بشویم و از الگوها و منابع بسیار ارزشمندی مانند نهج البلاغه که دستورالعمل های بسیار مترقی دارد استفاده نکنیم .

دبیر نهمین همایش سیره علوی دنیای امروز را بسیار پرتلاطم دانست و بسیاری از رنج های جامعه بشری را به دلیل فاصله گرفتن از معنویت و نظرات انسانهای بزرگی مانند امام علی (ع) دانست و گفت بدون اغراق و با نگاه منصفانه به تعاملات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی در دنیای معاصر تشنگی و ضرورت استفاده از سیره علوی برای بهبود و اصلاح بسیاری از روندهایی که به مفهوم واقعی به دیوارهای بلند بتونی غیرقابل نفوذ برخورد کرده اند احساس می شود .

وی آمادگی فکری جامعه بشری در عصر معاصر برا ی دریافت صحیح افکار امام علی( ع) را بیش از گذشته دانست و گفت : هرچه فناوریهای نوین بیشتری تولید می شود ، هرچه نظام های اقتصادی- سیاسی و اجتماعی متنوع تری متولد و ظهور می یابند و هرچه تعاملات به مفهوم عام و کلی پیچیده تر می شود باز هم سیره علوی، منش علوی و اندیشه های علوی تازگی های خاص خود را دارد .

دهقانی در پایان با اشاره به تاکید ستاد و اعضاء بر بین المللی بودن نهمین دوره همایش سیره علوی گفت : مذاکراتی انجام داده ایم تا همایش با کیفیت و تا حدودی در مسیر بین المللی شده قرار گیرد و البته برای این کار ملاحظات بیشتری لازم است که باید در سنوات آتی مورد توجه قرار گیرد و با دقت نظر بیشتری دنبال شود .

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان درپایان ضمن قدردانی از بنیاد بین المللی غدیر و حضرت حجه الاسلام میرعمادی نمایندگی محترم این بنیاد در استان لرستان گفت جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی و فرهنگی ، همه تلاش خود را انجام خواهد داد که این کار ارزشمند و مؤثر به نحو شایسته ای در سال جاری اجرایی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی sirehalavi.ir مراجعه نمایید .