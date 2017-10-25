طرح احیا و اصلاح مراتع تخریب شده در شهرستان دلیجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، سید ابوالفضل نصراللهی اظهار داشت: در این طرح عملیات کاشت ریزوم و کپه کاری با بذر گیاه آگروپایرون النگاتوم در سطح ۱۲ هکتار از مراتع این شهرستان که با آتش سوزی ذخیره گیاهی خود را از دست داده اند، اجرا می شود.

وی افزود: محدوده عملیاتی اجرای این طرح در مراتع واران و زر جاسب است و برنامه های کپه کاری و کاشت دیم گیاه آگروپایرون النگاتوم در این مراتع سوخته انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان بیان کرد: هدف از این اقدام احیا و ترمیم مراتع سوخته، گسترش فضای سبز و مهار و کاهش آثار فرسایش خاک است.

نصراللهی افزود: گونه مرتعی آگروپیرون از مهمترین پوشش های گیاهی برای عرصه های مرتعی است که علاوه بر پیشگیری از فرسایش خاک و بهبود فرایند جذب روان آب ها، خوراک خوبی نیز برای دام ها است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان ادامه داد: تقویت پوشش گیاهی در مراتع، احیای عرصه های طبیعی، کاهش فشار چرای دام بر مراتع و اجرای عملیات آبخیزداری از اقدامات منابع طبیعی در زمینه مقابله با پدیده بیابان زایی و بروز آتش‌سوزی‌ها در این شهرستان است.

وی یادآور شد: خسارت آتش سوزی در مراتع این شهرستان در سال جاری ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده و سهل انگاری دامداران، بهره برداران منابع طبیعی، کشاورزان و باغداران در سوزاندن علف های هرز و گاه بی احتیاطی افراد گردشگر، علت عمده آتش سوزی های امسال در مراتع دلیجان بوده است.