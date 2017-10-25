برگزاری کارگاه های اصلاح سبک زندگی برای زنان اصفهانی

شهریار انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یک طرح ابتکاری و به همت خیرین داوطلب جمعیت هلال احمر این شهرستان سیب سلامت بین مراجعان و پرسنل توزیع شد، اظهار داشت: ۱۰۰ بسته میوه سلامت نیز به ۵۰ خانوار نیازمند اهداء شد.

وی بیان داشت: همچنین در حوزه داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر اصفهان به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان، چادر سلامت برپا شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان با اشاره به انجام تست قند خون و کنترل فشار خون برای ۷۳ از مراجعه کنندگان تصریح کرد: در غرفه های ویزیت رایگان نیز ۴۳ نفر از بانوان مراجعه کننده تحت غربالگری سینه و بیماری های زنان قرار گرفتند.

وی افزود: در این طرح با برپایی ایستگاه مشاوره ۲۳ نفر نیز از خدمات مشاوره ای استفاده کردند.

انصاری تاکید کرد: برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان، ویژه اعضای کانون های دانش آموزی و کارگاه های اصلاح سبک زندگی و فرزندپروری ویژه خانواده ها از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان در طول هفته ملی سلامت بانوان به شمار می آید.

‎ وی اضافه کرد: برنامه های هفته ملی سلامت بانوان با محوریت نقش فعالیت فیزیکی در سلامت زنان و با شعار «ورزش، نسخه رایگان سلامت زنان» برگزار شد.