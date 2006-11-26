به گزارش خبرنگار مهر، مدیران صنعت الماس معتقدند برخلاف آنچه در فیلم "الماس خون" نمایش داده می شود تجارت الماس مسبب شکل گیری خشونت و نزاع های موجود در آفریقای جنوبی نیست. فیلم جدید اد زوئیک رویدادهای مربوط به سال 1999 در آفریقا را روایت می کند که نمایانگر جنگ های داخلی این سرزمین است.



لئوناردو دی کاپریو در این فیلم نقش قاچاقچی را بازی می کند که در زمینه فروش الماس تخصص دارد. این الماس که الماس خون نام دارد برای تامین هزینه های مربوط به شورش و تروریسم به کار گرفته می شود. انجمن های خیریه با حمایت از واپسین ساخته زوئیک اعلام کردند بهای واقعی تجارت الماس جان انسان های بی گناه است.



اما شرکت های ساخت الماس عنوان کردند در حال حاضر تحقیقات بسیاری در زمینه منشاء الماس های خریداری شده صورت می گیرد و اگر کاهش فروشی به واسطه نمایش "الماس خون" شکل گیرد بی تردید اقتصاد آفریقا متحمل ضررهای جبران ناپذیری خواهد شد.