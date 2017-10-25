تولید پهپادهای ویژه کمک به کشاورزان و آتش نشانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این دو پهپاد Bebop-Pro Thermal و Bluegrass نام دارند که اولی برای آتش نشان ها و دومی برای کشاورزان قابل استفاده است.

Bebop مجهز به دوربین تصویربرداری گرمایی، نرم افزاری هوشمند و همین طور یک دوربین تصویربرداری ویدئویی است و به آتش نشان ها کمک می کند محل حبس شدن افراد را در زمان وقوع آتش سوزی ها به راحتی شناسایی کرده و به کمک آنها بشتابند.

همچنین از این طریق می توان محل و منشا اصلی وقوع آتش سوزی را راحت تر شناسایی کرد و مقابله موثرتری با آتش به عمل آورد. سیستم کنترل از راه دور این پهپاد کیفیت بالایی دارد و لذا می توان آن را از آتش دورنگهداشت.

پهپاد دیگر که Bluegrass نام دارد، مجهز به حسگرهای چندمنظوره و نرم افزار برنامه ریزی پرواز است که به کشاورزان کمک می کند به خوبی مزرعه خود را از راه دور کنترل کنند، بدون آنکه نیازی به کنترل دائمی آن توسط خود کشاورز باشد.

این پهپاد با یک بار شارژ می تواند مزرعه ای به مساحت ۳۰ هکتار را پوشش دهد و سیستم کنترل از راه دور مسافت بسیار طولانی را پوشش می دهد. شرکت سازنده می گوید قیمت این پهپادها را در آینده نزدیک اعلام خواهد کرد.