به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علینژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری رقابتهای انتخابی تیمملی یک رویداد کاملا جدی و برنامهریزی شده از سوی فدراسیون است، افزود: با توجه به اینکه از گذشته تا به امروز ورزشکاران شایستهای از دل همین مسابقات به تیمملی راه یافته و مدالآوری کردهاند، لذا هیچگونه حاشیه امنیتی برای ورزشکاران و مدالآورانی که در این رویداد حضور پیدا نمیکنند وجود ندارد.
وی رایزنی برای ورود ووشو به المپیک ۲۰۲۴ پاریس را یکی از اولویتهای جدی فدراسیون دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه مقرر شده است تا نحو حضور رشتههای ورزشی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس در قالب یک بسته کلی ارائه شود، از این رو این اقدام کمی با تاخیر مواجه شده ولی امیدواریم که تلاشها در این زمینه به سرانجام برسد؛ چرا که در صورت تحقق این مهم، ووشو به یکی از رشتههای مدالآور در المپیک برای کشورمان تبدیل خواهد شد.
علی نژاداز سرمایهگذاری کشورهایی که در ادوار گذشته هیچگونه نام و نشانی از آنها در ووشو نبود خبر داد و گفت: با نگاهی به مدالهایی که در رقابتهای اخیر توسط کشورهایی چون هند، ایتالیا، فرانسه به دست آمد، این به این معنی است که چهره امروز ووشو در حال تغییر است و ووشو همانند گذشته در قالب قدرتهای سنتی خلاصه نمیشود که این خود میتواند هم زنگ خطری برای ما است و هم باید برای ارتقای جایگاه فعلی ووشوی ایران تلاش کنیم.
وی از بیمه شدن ۵۲ هزار ۵۰۰ ووشوکار تا پایان سال گذشته خبر داد و با اشاره به اینکه ووشو یکی از رشتههایی است که از پایه کارهای خوبی انجام داده است، افزود: اینکه فکر کنیم ووشو ایران در قالب نسل طلایی خلاصه میشود که عمر قهرمانی آنها رو به اتمام است، تفکر اشتباهی است؛ چرا که نسل طلاییتر ووشو در راه است و همین نسل طلاییتر توانست در رقابتهای جهانی روسیه، سه مدال ارزشمند طلا را برای ایران کسب کند.
علینژاد در ادامه با یادآوری اینکه یکی دیگر از رویکردهای اصلی فدراسیون ووشو، تداوم موفقیتهایی است که در بازیهای آسیایی گوانگ ژو و اینچئون به دست آوردهایم، گفت: از سه سال گذشته برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی برنامهریزی کردیم و امروز شاهد برگزاری رقابتهای انتخابی تیمملی برای این مسابقات هستیم، لذا امیدواریم این برنامهریزی منجر به تداوم موفقیتها در بازیهایی که پیش رو داریم، شود.
رئیس فدراسیون ووشو همچنین در خصوص جایگاه بانوان در این رشته، خاطرنشان کرد: بیشک ووشو را باید یکی از پیشروترین رشتهها در بخش بانوان دانست و ووشوکاران ما در بخش بانوان همواره پا به پای مردان در کسب افتخار برای ایران اسلامی تلاش کردهاند که نمونه بارز آن کسب سه مدال طلا در رقابتهای قهرمانی جهان در روسیه بود.
