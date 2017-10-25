سفر رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به هند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمیترکمان برای حضور و سخنرانی در نخستین دور گفتوگوی دینی اسلام و هندوئیزم، بامداد امروز (۳ آبان ماه) وارد دهلینو پایتخت هند شد.
ابراهیمیترکمان در سفر سه روزه به هند قرار است علاوه بر سخنرانی در نخستین دور گفتوگوی دینی اسلام و هندوئیزم، از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو بازدید و در دفتر نمایندگی ولی فقیه در این شهر حضور یابد.
حضور در جمع ایرانیان مقیم دهلی نو، دیدار با وزیر امور اقلیتهای دینی و وزیر مشاور امور خارجه هند از دیگر برنامههای رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دهلینو است.
وی همچنین قرار است در نشست علمای شیعه هند در برنامههای سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو شرکت کند.
نظر شما