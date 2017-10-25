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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

بررسی تشدید جنگ سرد جدید بین آمریکا و روسیه در «گزارش هفتگی»

بررسی تشدید جنگ سرد جدید بین آمریکا و روسیه در «گزارش هفتگی»

برنامه این هفته «گزارش هفتگی» که ۵ آبان ماه از شبکه یک سیما پخش می‌شود به بررسی تشدید جنگ سرد جدید بین آمریکا و روسیه اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، روسیه با بسیاری از سیاست های جهانی آمریکا همچون همکاری با کره شمالی، برجام، گسترش مرزهای ناتو و ... مخالفت دارد و همین مساله موجب رویارویی جدی و جدید این دو کشور در مبادلات سیاسی شده است که بر همین اساس برنامه جمعه ۵ آبان «گزارش هفتگی» از رویارویی سیاسی دو کشور و تلاش روسیه برای تحریم آمریکا، گزارش مفصلی پخش خواهد کرد.

نگرانی رژیم صهیونیستی از یکپارچه ماندن عراق و ناکامی طرح تجزیه این کشور، تشدید اختلافات در منطقه کردستان عراق، تداوم کشتار مسلمانان در روهینگیا میانمار، تداوم دشمنی ها در واشنگتن و تهدید کشورها و شرکت های اروپایی برای قطع مبادلات تجاری با ایران، بخش های دیگر برنامه «گزارش هفتگی» را تشکیل می دهد.

«گزارش هفتگی» که با هدف تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان در هفته گذشته پخش می شود به تهیه کنندگی شهریار افشاری پور کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیما است که هر هفته جمعه ها حوالی ساعت ۱۲:۱۰ با اجرای رضا ابراهیمی از این شبکه روی آنتن می رود.

کد مطلب 4124357
آروین موذن زاده

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