۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

یک نماینده پارلمان عراق خبر داد؛

«حیدر العبادی» به زودی برای دیدار با اسد به سوریه می رود

یک نماینده پارلمان عراق اعلام کرد که «حیدر العبادی» درجریان سفرهای منطقه ای خود به منظور تشریح دیدگاه بغداد در قبال تحولات منطقه به زودی به سوریه سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الاخباریه»، «جاسم محمد جعفر» نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق به زودی به سوریه سفر خواهد کرد.

وی تأکید کرد که این دیدار با اطلاع طرف آمریکایی صورت خواهد گرفت که اعتراضی نسبت به آن نداشته و قرار است نخست وزیر عراق در این سفر دیدگاه بغداد نسبت به خاورمیانه را با مسئولان سوری در میان بگذارد.

به گفته این نماینده پارلمان عراق، حیدر العبادی تصمیم دارد تا در دیدار با مسئولان سوری چشم انداز دولت عراق برای از بین بردن بحران های خاورمیانه و حمایت از ثبات و امنیت منطقه با همکاری کشورهای همسایه را بررسی کند.

این نماینده عراقی تأکید کرد که سوریه بخش مهمی از پرونده مبارزه با تروریسم را تشکیل می دهد و نمی توان از نقش این کشور چشم پوشی کرد. وی افزود که طرح این رویکرد بعد از ترکیه، ایران، عربستان، مصر و اردن در دمشق می تواند دیدگاه های کشورهای مختلف را به هم نزدیک کرد با وجود اینکه اهداف این کشورها متفاوت است.

وی تأکید کرد که ایالات متحده با دیدار حیدر العبادی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم مخالفتی نداشته است و در شرایط فعلی باقی ماندن اسد در قدرت برای آمریکا به یک ضرورت تبدیل شده است.

حیدر العبادی در طول هفته جاری و از روز شنبه سفری را به کشورهای منطقه آغاز کرده است، او ابتدا به عربستان، مصر و اردن سفر کرده و قرار است راهی ایران و ترکیه شود.

