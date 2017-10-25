به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تذکر نسبت به استیصال مردم و سپرده‌گذاران برخی مؤسسات مالی و اعتباری و بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به بانک مرکزی یادآور شد: حدود دو ماه پیش در مجلس، گزارش تخلفات کاسپین را طبق ماده ۲۳۶ به قوه‌قضائیه فرستادیم، اما تا الان خبری نداریم که در قوه‌قضائیه چه گذشته است.

وی با بیان اینکه نسبت به این مسئله سؤالات جدی داریم، خواستار پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص شد.

پس از تذکر این نماینده، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با مؤسسه کاسپین، یکبار رئیس کل بانک مرکزی اینجا آمد و توضیح داد و تأکید کردیم که باید سریعاً این مسئله را پیگیری و حل کنند.

وی افزود: آقایان برای حل این مسئله، مشکلی دارند که چون برخی اموال این مؤسسات اعتباری در دستگاه قضایی متوقف شده، نمی‌توانند از این دارایی‌ها استفاده کنند و مطالبات سپرده‌گذاران را بدهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسات مختلفی برگزار شده که چگونه مطابق قوانین می‌توانند این پول را بدهند؛ در اینجا قوه‌قضائیه مشکلی داشت که اگر می‌خواست این اموال را بدهد، باید به نسبت کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، به همه می‌داد و باید صبر می‌کردند تا حکم صادر و به نسبت به همه پرداخت شود؛ در حالی که ۹۵ درصد افرادی که عضو این مؤسسات بوده‌اند، طبق بررسی‌های صورت گرفته، مطالباتشان زیر ۲۰۰ میلیون تومان بوده که گفته شد باید راهی پیدا کنیم که مطالبات این افراد پرداخت شود و سپس به بقیه برسیم.

لاریجانی گفت: این مسئله به سازوکاری احتیاج داشت که مدتی وقت، گرفته و مسئله حل شد و قرار شد برای این موارد، اموال، امکانات و دارایی‌ها را باز کنند تا پول مردم داده شود؛ در همین فاصله که این تصمیم گرفته و ابلاغ شد، یک عده افراد رفتند و شکایت کردند که اموال ما این‌طوری شده است و دادگاه حکم داد که حساب‌های این افراد مسدود شود؛ با پیگیری صورت گرفته قرار شد این شماره‌حساب‌ها را باز کنند که این کار انجام شد و یکی از مواردی هم که من روزانه پیگیری می‌کنم، همین است که مشکلات این عزیزان حل شود.

وی تصریح کرد: من مطمئنم با این پیشرفتی که حاصل شده، مطالبات سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان به سرعت پرداخت می‌شود و اگر پرداخت نکردند، مجدداً پیگیری می‌کنیم تا به مابقی برسیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سپرده‌گذاران اضطراب نداشته باشند، تأکید کرد: این مسئله را همچنان پیگیری می‌کنیم و سه قوه هم در حال پیگیری هستند، اما من مخالف این هم نیستم که مجدداً یک جلسه غیرعلنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل دهیم که درباره آخرین وضعیت گزارش دهند.