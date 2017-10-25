علی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مشکلات نظام پرداخت در ایران را مدیریت پولهای خرد دانست و گفت: مدیریت پولهای خرد در اقتصاد ایران، با توجه به تعداد بالای تراکنش، هزینه سنگینی برای شرکتهای این حوزه دارد.
معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: کیف پول همراه کیپاد راه حل بسیار خوبی است که از طریق نزدیک کردن موبایل به دستگاه پایانه فروش، امکان پرداخت را فراهم کرده و میتواند مشکلات پرداخت خرد را رفع کند.
وی با بیان این که پرداخت خرد یک مساله مهم برای بانک مرکزی است، گفت: طی چند سال اخیر، پرداخت خرد یک مشکل بزرگ برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. خوشبختانه راهحل های خوبی همچون از سوی برخی مجموعهها برای حوزه پرداخت خرد ایجاد شده؛ بر این اساس کیپاد یک محصول کارآمد است که باید امیدوار بود با چارچوب های بانک مرکزی این دسته از سیستم ها گسترش پیدا کنند.
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