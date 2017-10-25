اعزام۱۳۰۰مبلغ و مبلغه در اربعین به کانون های جمعیتی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری زاده، صبح چهارشنبه در نشست خبری که با رسانه ها برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه برنامه های فرهنگی و مناسبت های مذهبی عمده کارش در حوزه هیئات مذهبی و سامان دهی مادحین در طول سال فعالیت هایی دارد.

نوری زاده افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در اربعین سالار شهیدان دارای چندین برنامه متداول را برنامه ریزی کرده است که شامل سامان دهی و اعزام ۱۳۰۰ مبلغ و مبلغه به کانون های جمعیتی استان اعم از مساجد، حسینیه ها، مراکز آموزشی و دینی و فرهنگی است و مراسم سوگواری در ۱۵۳مسجد روستایی بالای ۲۰۰ خانوار توسط روحانیون مستقر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای بهره مندی از هیئات و مراسم ها حضور ۲۶۷۶ ائمه جماعات دستگاه های دولتی جهت تبیین فرهنگ و نهضت عاشورایی را برنامه ریزی کرده ایم گفت: همچنین درباره بحث زیارت و ثمرات تعظیم شعائر الهی باید بگوئیم که یکی از این مصادیق تعظیم همین زیارت اربعین می باشد که نشانه شیعه معرفی شده است و تشکیل جلسات تبلیغی به مناسبت رحلت پیامبر و امام حسن(ع) نیز در برنامه قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: طی مکاتبات صورت گرفته با آستان مقدس رضوی درباره پذیرایی از هیئات مذهبی در دهه آخر ماه صفر داشته ایم که آنها را پوشش دهند و زمینه بهره مندی در این فرصت را داشته باشند و نهایت تعامل در این مکاتبات صورت گرفته است و در استان تهران نیز تجمع هیئات در میدان امام حسین(ع) ۵ سالی است که صورت می گیرد.

نوری زاده بیان داشت: فلسفه تشکیل ستاد اربعین بیشتر برای استان های مرزی است منتها متناظر با آن در استان های دیگر نیز انجام می شود که اگر خدمتی توسط مردم و دستگاه ها و ارگان ها ساخته است به زائرین داده شود و کلیه امکانات و موجودی کار استان ها در برنامه های تدارک دیده شده در استان ها مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه تشویق و ترغیب برخی از هیئات به وقف و استفاده از کمک های مردمی به موکب های اربعین از دیگر کارهای ستاد اربعین استان ها است گفت: به صورت غیر رسمی شاهد هستیم که کمک های خوب و جامعی از سوی مردم در این زمینه ها صورت گرفته است و برخی از برنامه مثل اعزام مبلغین، روحانیون مستقر در روستاها، توزیع اقلام فرهنگی و برگزاری گفتمان های فرهنگی توسط سازمان تبلیغات صورت می گیرد و از ظرفیت مردمی نیز بهره می بریم چرا که جامعه هدف از گستردگی زیادی برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان گفت: باید توجه لازم به پدافند غیر عامل داشته باشیم و کار سازمان تبلیغات اسلامی در این حوزه اطلاع رسانی و معرفت افزایی از طریق نشست ها و کارگاه های آموزشی و گفتمان های دینی با اقشار تاثیرگذار هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی است و اگر در این زمینه بتوانیم تک تک مردم را توجیه کنیم کار بزرگی را انجام داده ایم.