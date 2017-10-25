چرا رئال و بارسا در جذب «امباپه» ناکام بودند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت گل گزارشی درباره ناتوانی تیمهای فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در جذب کیلیان امباپه در بازار نقل و انتقالات تابستانی دارد. این وب سایت نوشت: اول نیمار، بعد امباپه؛ پاریسن ژرمن در ماه آگوست دنیای فوتبال را با جذب نه یکی، بلکه دو نفر از بهترین بازیکنان موجود در بازار نقل و انتقالات به وجد آورد. آن هم در شرایطی که یکی از این دو بازیکن مد نظر بارسلونا و رئال مادرید هم بود.
روز دوشنبه امباپه جایزه پسر طلایی فیفا را برد و بهترین بازیکن جوان دنیا شد. این یعنی باید بیشتر تعجب کنیم که چرا بارسا و رئال او را به خدمت نگرفتهاند. اخیرا یک ایجنت فوتبال که رابطه خوبی با بارسا دارد مدعی شده این باشگاه میتوانسته امباپه را به خدمت بگیرد و باید این کار را میکرده است. اما در نهایت این تیم حتی زمانی که نیمار جدا شد و پول لازم را داشت هم برای جذب کوتینیو اقدام کرد که موفق هم نبود.
مادرید هم به طور ناگهانی در ماجرای خرید این بازیکن از موناکو عقبنشینی کرد. آن هم در شرایطی که در طول پیش فصل این تیم در امریکا تقریبا همه صحبت از این میکردند که انتقال امباپه به مادرید قطعی است. این موضوع به اندازهای جدی بود که حتی صحبت فروش گرت بیل برای تامین بودجه لازم برای خرید امباپه هم مطرح شد.
اما تیمی که بدون سر و صدا و در آرامش برای جذب امباپه تلاش میکرد پاریسن ژرمن بود. در نهایت هم این پیشنهاد دستمزد بهتر تیم فرانسوی بود که باعث شد امباپه آن را انتخاب کند. او در پارک دپرنس سالانه و بعد از پرداخت مالیات، ۱۸ میلیون یورو درآمد دارد. رقمی که اگر رئال میخواست برای او بپردازد باید کل ساختار حقوقی باشگاه را تغییر میداد.
همزمان با این اتفاقات دستمزد مجومی پاریس امباپه را متقاعد کرده بود و خود این بازیکن به سران موناکو گفته بود فقط حاضر است با پاریسن ژرمن مذاکره کند. شاید هم با خودش فکر کرده او تنها ۱۸ سال سن دارد و هنوز فرصت برای بازی در رئال مادرید و بارسلونا بسیار زیاد است.
