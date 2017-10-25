چرا رئال و بارسا در جذب «امباپه» ناکام بودند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت گل گزارشی درباره ناتوانی تیم‎‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در جذب کیلیان امباپه در بازار نقل و انتقالات تابستانی دارد. این وب سایت نوشت: اول نیمار، بعد امباپه؛ پاری‎سن ژرمن در ماه آگوست دنیای فوتبال را با جذب نه یکی، بلکه دو نفر از بهترین بازیکنان موجود در بازار نقل و انتقالات به وجد آورد. آن هم در شرایطی که یکی از این دو بازیکن مد نظر بارسلونا و رئال مادرید هم بود.

روز دوشنبه امباپه جایزه پسر طلایی فیفا را برد و بهترین بازیکن جوان دنیا شد. این یعنی باید بیشتر تعجب کنیم که چرا بارسا و رئال او را به خدمت نگرفته‌اند. اخیرا یک ایجنت فوتبال که رابطه خوبی با بارسا دارد مدعی شده این باشگاه می‎توانسته امباپه را به خدمت بگیرد و باید این کار را می‎کرده است. اما در نهایت این تیم حتی زمانی که نیمار جدا شد و پول لازم را داشت هم برای جذب کوتینیو اقدام کرد که موفق هم نبود.

مادرید هم به طور ناگهانی در ماجرای خرید این بازیکن از موناکو عقب‏نشینی کرد. آن هم در شرایطی که در طول پیش فصل این تیم در امریکا تقریبا همه صحبت از این می‎کردند که انتقال امباپه به مادرید قطعی است. این موضوع به اندازه‎ای جدی بود که حتی صحبت فروش گرت بیل برای تامین بودجه لازم برای خرید امباپه هم مطرح شد.

اما تیمی که بدون سر و صدا و در آرامش برای جذب امباپه تلاش می‏کرد پاری‎سن ژرمن بود. در نهایت هم این پیشنهاد دستمزد بهتر تیم فرانسوی بود که باعث شد امباپه آن را انتخاب کند. او در پارک دپرنس سالانه و بعد از پرداخت مالیات، ۱۸ میلیون یورو درآمد دارد. رقمی که اگر رئال می‏خواست برای او بپردازد باید کل ساختار حقوقی باشگاه را تغییر می‌‎داد.

همزمان با این اتفاقات دستمزد مجومی پاریس امباپه را متقاعد کرده بود و خود این بازیکن به سران موناکو گفته بود فقط حاضر است با پاری‏‎سن ژرمن مذاکره کند. شاید هم با خودش فکر کرده او تنها ۱۸ سال سن دارد و هنوز فرصت برای بازی در رئال مادرید و بارسلونا بسیار زیاد است.