عمده مدیران کشور از نسل ۳۰ و ۴۰ هستند/ لزوم انتقال مدیریت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در نطق میان دستور گفت: در مقطعی ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت و ساختار نیمه ریاستی نیمه پارلمانی استقرار یافت. این ساختار نارسایی خود را در سیستم حکومتداری نشان داده که یکی از نتایج آن عدم اجرای بودجه و برنامه های توسعه است.

عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: ساختار قوه مقننه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی در رسای امور دارای دو وجه قانون گذاری و نظارت است آمار نشان می دهد در هر دوره مجلس دو سوم نمایندگان تغییر می کنند که این امر در حوزه قانون گذاری به صورت کامل مشهود است و آمار قوانین ارجاعی به مجلس به دلیل نارسایی، نارضایتی مردم، تغییر، تفسیر، غیر اجرایی بودن، مبین این حقیقت است که در دراز مدت با این ساختار مجلس نمی توان زمینه های پیشرفت را فراهم کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه ادامه داد: بنابراین در دو بخش باید با دقت و ظرافیت تحقیق کرد و بر اساس آن زمینه تغییرات را فراهم آورد. اول تفکیک مجلس قانون گذاری از مجلس شورای اسلامی، تغییر در کمیسیون ها به نحوی که بهترین ماتریس برای تصمیم گیری را فراهم کند.

باستانی شکاف مدیریتی نسل ها را از مشکلات مهم کشور خواند و گفت: یکی از بزرگترین چالش های حال حاضر شکاف مدیریت نسل هاست عمده مدیران کشور دهه سی و چهل هستند و دانسته یا نادانسته مدیریت به متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ منتقل نشده است این در حالی است که نسل دهه ۷۰ در حال بروز و ظهور هستند. یکی از نیازهای رئیس جمهور پر کردن این خلا مدیریتی و انتقال تجربیات و تفکرات مدیریتی به این بخش فراموش شده است.

عضو کمیسیون صنایع درگیر شدن سه نسل در آستانه بحران را از چالش های دیگر کشور خواند و گفت: اگر زمان ورود به بازار کار را در بهترین حالت ۱۵ سالگی در نظر بگیریم پس جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال درگیر معضل بزرگ اشتغال هستند. نرخ بیکاری در حال حاضر رقم بسیار بالایی است و از ۳۵ سال تا ۵۵ سال در چالش های کاری اعم از دولتی و غیردولتی درگیر هستند.

وی گفت: مشکلات بخش خصوصی اعم از تولید، کشاورزی و مشکلات بانک ها و بیمه ها، واردات، صادرات و قاچاق طیف وسیعی را به خود مشغول کرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی و موسسات مالی و اعتباری مشکلاتی را برای کشور در آینده ای نه چندان دور ایجاد خواهد کرد، اگر برای این سه طیف فکر اساسی نشود باید منتظر بحران در آینده ای نه چندان دور بود.

باستانی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص تعریف منافع ملی گفت: برای حرکت در مسیر پیشرفت باید تعریفی از منافع ملی ارائه داد به نحوی که مسئولان و افراد جامعه بدانند که در گفتار و رفتار خود در چارچوب منافع ملی حرکت کنند در ادبیات جامعه شناسی نیازمند حس مشترک در چارچوب منافع ملی هستیم تا آثار هم افزایی گروه های اجتماعی، علمی، فرهنگی و سیاسی را در پیشبرد اهداف کلان نظام مقدس مشاهده کنیم.

عضو کمیسیون صنایع عدم باور بخش خصوصی را یکی از چالش های کشور خواند و گفت: با توجه به حجم بالای اقتصاد دولتی هنوز بخش خصوصی باور نشده است با این نگاه واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و مردم امکان پذیر نیست.

وی در خصوص حجم دولت و پروژه های دولتی گفت: هزینه پروژه های عمرانی نسبت بودجه عومرانی به جاری از ۶۰ به ۴۰ در ۳۰ سال قبل از ۱۰ به ۹۰ در سال های اخیر رسیده است با این وضع نمی توان کشور را اداره کرد پروژه های دولتی تقریبا با هزینه ده برابر پروژه های واقعی در حال اداره هستند.

باستانی عامل همه این مشکلات را نبود تهذب در کشور خواند و گفت: امیدواریم برای این مساله فکر اساسی شود.