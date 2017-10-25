برنامه ریزی مدیریت شهری برای ترویج خودروهای برقی

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تسهیل استفاده از خودروها و موتورسیکلت های برقی گفت: یک شبه نمی توان این سیاست را اعمال کرد. با کمک دولت و بانک ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان موتورها و خودروهای برقی را به چرخه حمل و نقل وارد کرد.

وی ادامه داد: در مدت کوتاهی که از فعالیت شورای پنجم می گذرد پیشنهادات زیادی برای این موضوع ارائه شده که به حوزه حمل و نقل ارجاع داده ایم و فکر می کنم در این دوره اتفاقات خوبی در زمینه استفاده از خودروها و موتورسیکلت های برقی صورت بگیرد.

علیخانی در ادامه با اشاره به تخصیص کمک های دولت به موضوع توسعه حمل و نقل شهری تهران گفت: ناهماهنگی های میان دولت و شهرداری باعث شده تا شهرداری و شهر تهران از کمک دولت محروم شود. طبق قانون دولت می تواند به شهرداری کمک کند و این اختیار را دارد اما ملزم نیست. دولت اگر می خواست به شهرداری کمک می کرد و اگر هماهنگی ها بیشتر بود این کمک ها تخصیص می یافت.