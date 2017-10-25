به گزارش خبرنگار مهر، یکی از روش های بهره گیری از مشارکت و پتانسیل قشر پویا دانش آموز در سطح مدارس برگزاری انتخابات و تعامل و همکاری آنها در اداره مدارس با اولیا و مربیان است.

روشی که در آن دانش آموز می آموزد که چگونه می تواند در سرنوشت خود تأثیرگذار و از پتانسیل و ظرفیت خود برای مشارکت در فعالیت های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی آموزشگاه محل تحصیل استفاده کند و حتی با ورود به مجلس دانش آموزی در سطح کلان جامعه نقش ایفا کند.

انتقال مشکلات به مسئولان مدرسه؛ هدف برگزاری انتخابات

فاطمه دانش آموز صومعه سرایی که در کنار دوستان خود برای انداختن رأیش به پای صندوق آمده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اینکه می توانم در این انتخابات شرکت کنم احساس خوبی دارم

وی با بیان اینکه ما از اکنون یاد می گیریم که چگونه در تعیین سرنوشت خود شرکت کنیم ، افزود: این انتخابات به منظور مشارکت دانش آموزان برای اداره مدرسه و همچنین همکاری با اولیای مدرسه برگزار می شود.

دانش آموز صومعه سرایی با اشاره به اینکه از افرادی که منتخب می شوند انتظار دارم که برخی از مشکلات موجود را به گوش مدیران و اولیا مدارس برسانند، خاطرنشان کرد: انتظار می رود که با تعیین شورا مشارکت دانش آموزان در امر مدیریت آموزشگاه بیشتر و مشکلات کم کم مرتفع شود.

وی افزود: این شورا می تواند بخشی از مشکلات مدرسه را شناسایی و به همراه راهکارهای پیشنهادی خود به مسئولان مدرسه انتقال تا مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش صومعه سرا در حاشیه برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی که به صورت نمادین در مدرسه فاطیمه برگزار شد درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این انتخابات با هدف مشارکت دانش آموزان در اجرای برنامه های فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی و همچنین رفع مشکلات آموزشگاه ها با اولیا و مدیران مدارس برگزار می شود.

حق رأی بیش از ۱۱ هزار دانش آموز صومعه سرایی

مهرداد فیض بخش با اشاره به تحصیل ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مدارس صومعه سرا، افزود: از این تعداد ۱۱ هزار و ۴۶۵ دانش آموز حق رأی دارند.

وی با بیان اینکه این انتخابات در ۱۵۰ مدرسه پایه سوم به بالا در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم صومعه سرا برگزار می شود، گفت: از این تعداد ۸۸ مدرسه ابتدایی، ۳۵ مدرسه متوسطه اول و ۲۷ مدرسه متوسطه دوم است.

رئیس آموزش و پرورش صومعه سرا با اشاره به ثبت نام بیش از یک هزار دانش آموز برای رقابت در عرصه انتخابات شورای دانش آموزی، تصریح کرد: با توجه به تعداد دانش آموزان مدارس، تعداد منتخبان نیز متفاوت است.

وی ادامه داد: مدارسی که تعداد دانش آموزان آنها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر بوده پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی البدل و مدارسی که دارای ۱۵۰ دانش آموزان به بالا هستند هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل و مدارس بالا ۱۵۱ دانش اموز نیز ۹ نفر عضو اصلی و دو نفر به عنوان علی البدل انتخاب می شود.

فیض بخش همچنین با بیان اینکه این وضعیت در مدارس مقطع متوسط اول و دوم نیز متفاوت است، خاطرنشان کرد: مدارس دارای ۲۵۰ دانش آموز پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل، مدارس ۲۵۱ تا ۳۵۰ دانش آموز هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل، مدارس ۳۵۱تا ۵۵۰ دانش آموز ۹ نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل و مدارس دارای ۵۵۱ دانش آموز به بالا ۱۱ نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی البدل انتخاب می شوند.

به گفته این مسئول بعد از تعیین شورای مرکزی شهرستان یک نفر به عنوان نماینده دانش آموزی شهرستان صومعه سرا به شورای دانش آموزی استان معرفی می شود.