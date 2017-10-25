به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، حسین آذرنیا با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور مستندسازی و تقویت زیرساخت های این جشنواره و نیز تلاش برای اثرگذاری هرچه بهتر برای همه اقشار و انعکاس استمرار این جریان فرهنگی، دبیرخانه دائمی این جشنواره افتتاح می شود.

وی همچنین ادامه داد: تلاش برای تعامل با هنرمندان فعال تئاتر، ارتباط گسترده با سایر جشنواره های این حوزه، حمایت از گروه های تئاتر و بهره گیری از نظر و تجارب این هنرمندان از دیگر اهداف دبیرخانه دائمی به شمار می رود.

رئیس شورای سیاست گذاری پنجمین جشنواره نمایش های خیابانی تبریزیم با دعوت از عموم هنرمندان نمایش و سایر فعالان این عرصه از آنها خواست تا در تقویت این دبیرخانه و نیز ارتقای جایگاه هنری آن تلاش کنند.

آذرنیا با قدردانی از همراهی دلگرم کننده هنرمندان عرصه نمایش طی ادوار گذشته این جشنواره، از آنها خواست این بار نیز به سازمان اعتماد کنند و در همراهی با دبیرخانه جشنواره، زمینه موفقیت هر چه بهتر جشنواره در دوره پنجم راه فراهم کنند.