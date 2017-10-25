کشف قدیمی ترین ابزار جهت یابی دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، قدیمی ترین ابزار جهت یابی دریایی از بقایای کشتی غرق شده ای در ساحل عمان کشف شد. این کشتی در سال ۱۵۰۳ در پی یک تندباد شدید غرق شد.

باستان شناسان معتقدند این ابزار جهت یابی که به آن «استروبیا» نیز گفته می شود، به عصر اکتشاف تعلق داشته که موقعیت خورشید در سفرهای اقیانوسی را می سنجیده است.

به هرحال این استروبیا قطری حدود ۱۷.۵ سانتیمتر و ضخامتی کمتر از ۲ میلیمتر دارد.

هنگامیکه محققان آن را کشف کردند، هیچ نشانه ای روی شی وجود نداشت. اما دانشگاه وارویک شی را اسکن کرد و متوجه شد دندانه هایی در لبه شی وجود دارد که هرکدام ۵ درجه با دیگری فاصله دارند. دریانوردان با کمک این دندانه ها ارتفاع خورشید هنگام ظهر در افق را اندازه می گرفتند. به این ترتیب موقعیت خود را برای مسیر یابی مشخص می کردند.

این شی همچنین دارای نشان دون مانوئل اول پادشاه پرتغال (۱۴۹۵تا ۱۵۲۱ میلادی) است.