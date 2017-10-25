به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مؤدت و همکاری در جنوب شرقی آسیا در دستور کار قرار گرفت و ایراد شورای نگهبان برطرف شد.

پیش از این در این لایحه به دولت اجازه داده شده بود که به پیمان مؤدت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۵ ملحق شود و قید شده بود که در اجرای این پیمان، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.

شورای نگهبان در ایراد خود تصریح کرده بود که «با توجه به برخی شرایط فرهنگی ـ اجتماعی حاکم در بعضی از این کشورها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت ایران به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارند که عملاً مسلمین را مورد فشار قرار داده‌اند، لذا اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع است».

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح ایراد شورای نگهبان یادآور شد که این شورا نسبت به حوادث کشورهایی مانند میانمار و عضویت دولت‌های آنها در این پیمان ایراد داشته و خواستار رعایت مصالح مسلمین در این زمینه شده است.

به این ترتیب، یک تبصره با عنوان تبصره ۲ به ماده واحده لایحه الحاق شد که به این شرح است؛ «در اجرای این پیمان، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت موازین شرع و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ـ اجتماعی و نحوه رفتار کشورهای متعاهد با مسلمانان است».

این اصلاحیه با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.