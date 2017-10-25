مجمع تجاری ایران و اوگاندا آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تجاری ایران و اوگاندا با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه اوگاندا آغاز به کار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست اظهار داشت: ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نگاه ویژه ای به آفریقا داشته ایم. آفریقا یکی از اولویت های ما برای توسعه همکاری های اقتصادی است.

ظریف همچنین اظهار داشت: مناسبات ایران و اوگاندا بسیار قوی است و ما علاقمند هستیم در زمینه های مختلف اقتصادی همکاری ها را تقویت نماییم. وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد در هیات تجاری همراه من روسای مهمترین شرکت های تجاری و اقتصادی و نمایندگان شرکت های مهم تولیدکننده، صنایع، کشاورزی، موسسات تحقیقاتی، بانکی، مهمترین بنیادهای اقتصادی، کشتیرانی و اتومبیل سازی حضور دارند و علاقمند هستند با همتاهایان اوگاندیایی خود همکاری نمایند.