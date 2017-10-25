فرصتِ شنیدن «تو کیستی» به یاد فریدون مشیری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شفایی خواننده موسیقی ایرانی قطعه «تو کیستی؟» از آلبوم «خیال آمدنت» را که چندی پیش راهی بازار موسیقی کشور شد به مناسبت سالروز درگذشت فریدون مشیری منتشر و در دسترس مخاطبان قرار داد.

آهنگساز و تنظیم کننده این قطعه فرید سعادتمند است که به تازگی ساخت تیتراژ سریال هایی چون «نفس» و «ارمغان تاریکی» را پشت سرگذاشته است.

علیرضا شفایی در یادداشتی کوتاه درباره این اثر چنین نوشته است: «فریدون مشیری سفیر عاشقانه‌هاست. از هر جای زندگی وارد شوی، می‌بینی ردی از نگاه زیبا و انسانی مشیری بر جای مانده است. مشیری از فراز و نشیب‌های روزگار به سلامت گذشته و در میان خاص و عام جاودانه شده است.

«تو کیستی» جاودانه‌ای دیگر از فریدون مشیری است که من را همراه خود برد و واداشتم که بخوانمش تا حنجره‌ام حلقه‌ اتصالی میان من و شما و مشیری شود. من هم به دنبال شناخت و یافتن معرفت از خودم و از دیگری پرسیدم تو کیستی؟ مشیری همراه دلنشینی در این جست و جوی عاشقانه و معرفتی است. حالا او میراث گران بهایی است که بسیاری از هم‌عصران ما با او زیسته‌اند. روحش شاد و یادش گرامی»