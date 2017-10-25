ستاد امربه معروف و نهی از منکر به منکرات کلان توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر کلانتری در جمع مدیر و اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با تمجید از زحمات این مجموعه ارزشمند گفت: علیرغم دیر شدن برای اجرای این فریضه بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و اینکه در برهه هایی هم با اعمال نابجا در این بخش به مشکل برخوردیم، با تکیه به آموزه های الهی باید ابعاد مختلف این فریضه مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در تاریخ ثابت شده اگر کاری و حرکتی سطحی باشد و مبتنی بر مبانی دینی علمی نباشد نتیجه نمی دهد تصریح کرد: کارها باید علمی و بر مبنای حقایق کلامی ، اعتقادی، تجربی، روان شناسی و جامعه شناسی باشد و در جلسات تصمیم گیری حتما کارشناسان مختلف حضور داشته باشندتا ازانجام برنامه های سطحی جلوگیری شود.

آیت الله کلانتری با بیان اینکه تصمیمات اجرائی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباید تنها به مقوله حجاب منحصر شود گفت: وضعیت حجاب در جامعه کنونی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: بانوان با حجاب و عفاف کامل که درصد بالایی را تشکیل می دهند ولی کمتر جلوه و نمود دارند,بانوان کم توجه به حجاب اما مخالف حجاب نیستند و نیاز به ارشاد دارند و معاندین با حجاب که بسیار اندک اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تصریح اینکه برای هر گروه یک نحوه برخورد و مواجهه باید برنامه‌ریزی کرد افزود: باید سعی شود بیشتر به منکرات کلان از جمله تبعیض ، حق کشی ، ربا خواری ،رشوه خواری ، قاچاق کالا ، رانت خواری، دخالت های بیجای برخی مسئولین در امور قضایی و نظامی پرداخته شود و امر به معروف و نهی از منکر تنها منحصر به حجاب نشود.

آیت الله کلانتری گفت: باید در زمینه های مختلف ,کارهای پربار فرهنگی ارائه شود و این کار در آموزش و پرورش ، کتب درسی و همچنین با استفاده از فعالیت های هنری امثال ساخت سریال ، تئاتر و فیلم های سینمایی باید فرهنگ سازی گردد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروز برخی ناهنجاری ها در باغهای عروسی، فروشگاه های عرضه لباس های ناهنجار و کشف حجاب در سطح شهر افزود: در این زمینه ها باید با برگزاری جلسات مشترک با نیروی انتظامی و دستگاه قضا برخورد مناسب صورت گیرد.

وی با تاکید بر احیای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر زبانی با در نظر گرفتن متانت ، اخلاق و حفظ کرامت افراد احیاء گردد و برگزاری کلاس های آموزشی با محوریت اخلاقی برای جوانان و کمک از آنها در اماکن عمومی در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.

آیت الله کلانتری در پایان با اشاره به حدیث «کل عمل هباء إلا ما أخلص فیه» و دعوت همه به اخلاص در کارها افزود: مهمترین بحث در تاثیر داشتن کارها مبحث اخلاص است.