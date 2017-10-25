به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اقدامات و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه فعالیت های گل و گیاه در کشور اظهار داشت: انسان همانقدر که به غذا، شغل و درآمد نیاز دارد به سلامت روح، آسایش فکری و لذت از طبیعیت نیز نیاز دارد.

وی با بیان اینکه موضوع پرورش گل و گیاه به صورت جدی از دهه ۷۰ در کشور به صورت رسمی آغاز شد گفت: بخش خصوصی از دهه ۴۰ بیشتر برای محیط های عمومی اقدام به پرورش گل می کرد چرا که خیلی پرورش گل در کشور رایج نبود و تنها در مراکز استان های بزرگ این فعالیت ها صورت می گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از دهه ۷۰ وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ایجاد پژوهشکده گل و گیاه در شهرستان محلات کرد گفت: همه کشاورزان در این شهرستان در حوزه گل و گیاه فعالیت دارند و به این دلیل این مرکز در محلات ایجاد شد.

کشاورز با بیان اینکه با بیان اینکه هدف از پرورش گل و گیاه در کشور این بوده که گل و گیاه به صورت یک کالای مصرفی جامعه به صورت ارزان، متنوع و در همه فصول در دسترس مردم باشد، گفت: دومین سیاست ما این بوده که گل و گیاه در داخل تولید شود که در این راستا این امکان فراهم شده تا انواع گل های رز، داودی، بهاره و ... در داخل کشور تولید و همچنین صادر شود.

وی با اشاره به میزان صادرات گل و گیاه در کشور بیان داشت: در حال حاضر این میزان ۸۰ میلیون دلار بوده اما در قالب برنامه ششم توسعه این ظرفیت تا ۴۵۰ میلیون دلار نیز خواهد رسید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت معرفی این صنعت برای سرمایه گذاری در کشور گفت: به طور حتم بانک نیز در این رابطه حمایت های مالی لازم را از سرمایه گذاران خواهد داشت.