روایت یک آتش به اختیار در اشتغال زایی/۲۵ نفر مشغول به کار شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: «حسن خوش نظر» ، یک جانباز اعصاب و روان است، که روزگاری برای دفاع از این مرز و بوم به جهاد اقتصادی پرداخته و امروز این جهاد را در عرصه اقتصادی ادامه می دهد.

آن روزها رزمندگان و رفقایی همراه این جانباز بودند و امروز همسر فداکارش، دوشادوش وی به همه زوج های ایرانی درس عشق و وفاداری و انسانیت داده و با کمک و یاری «عمو حسن» خیریه ای تاسیس و چند سالی برای تعداد زیادی از خانم های خانه دار اشتغال زایی کرده است.

زهرا خوش نظر در این باره می گوید: از سال ۱۳۸۰ فرمانده واحد خواهران پایگاه مقاومت بسیج امام رضا (ع) در شهر ری هستم، تقریبا از ۱۰ سال قبل خیریه را با کمک بچه های بسیج تاسیس کردیم و به تهیه جهزیه، توزیع سبد کالا، تهیه لوازم التحریر و تامین لباس شب عید برای خانواده های نیازمند مشغول شدیم، اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که خیریه علاوه بر اتکا به کمک های مردمی، خودش هم باید درآمدزا باشد و روی پای خودش بایستد.

خانم ها بر اساس فعالیتشان تا سقف ۴۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند

وی می افزاید: هم زمان با این واقعیت رو به رو بودیم که بسیاری از خانم های مسجد و بچه های پایگاه، نیاز اقتصادی دارند و باید برای رفع مشکلاتشان درآمد داشته باشند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از طریق تولید محصولات فریزری، سبزیجات خشک و ترشیجات برای خانم ها درآمدزایی کنیم.

خوش نظر ادامه داد: کار سبزی پاک کردن و درست کردن ترشی را در پایگاه بسیج انجام می دهیم. خانم ها از صبح در پایگاه حاضر می شوند و تا بعد از ظهر در کنار هم کار می کنند. همان جا هم برایشان نهار دست می کنیم تا وقفه ای در کار پیدا نشود، کارمان هم محدود به سبزیجات نیست و باقالا، نخود فرنگی، آبلیمو، آبغوره، شوریجات و ترشیجات را نیز در بر می گیرد، هفته به هفته بر اساس میزان فعالیت خانم ها به آن ها حقوق می دهیم و آنچه اضافه می آید را برای خیریه مان کنار می گذاریم تا خرج خانواده های تحت پوشش شود.

وی با بیان این که مسئولان حوزه و ناحیه مقاومت بسیج ما را بسیار تشویق کردند و در نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی برای ما غرفه ای در نظر گرفتند، افزود: در حال حاضر مهم ترین مشکل ما این است که مکان بسیار محدودی در اختیار داریم، پایگاه بسیج بین خواهران و برادران مشترک است و ما هر روز بعد از ظهر پایگاه را به برادران تحویل می دهیم. به همین دلیل برای نگهداری از محصولات با دشواری رو به رو هستیم، مثلا سبزی ها را پس از پاک کردن، برای خشک شدن پهن می کنیم و این در حالی است که برادران بسیجی مان بعد از ظهر در پایگاه کلاس دارند، به ناچار خودشان سبزی ها را جمع می کنند و کلاسشان که تمام شد دوباره پهن می کنند.

او اضافه کرد: با کمک خیرین و مردم نیکوکار ۱۴ میلیون تومان برای خرید دستگاه سبزی خرد کنی جمع آوری و دستگاه را تهیه کردیم اما نزدیک به یک ماه است که گوشه حیاط مسجد خاک می خورد چون در پایگاه فضایی وجود ندارد، اگر جای کافی در اختیار داشته باشیم و بتوانیم یخچال های بزرگتری بخریم، تا ۵ برابر میزان فعلی می توانیم تولید را افزایش دهیم، ما محصولاتمان را در مسجد و بین نمازگزاران می فروشیم و از آنجایی که از کیفیت بسیار عالی برخوردار هستند، دهان به دهان می چرخد و مدام بر تعداد مشتریان ما اضافه می شود، از بابت فروش محصولات هیچ مشکلی نداریم و صرفا به دلیل محدودیت مکان، تولیدمان محدود باقی مانده است.

فرمانده پایگاه بسیج امام رضا (ع)، با بیان این که خانم ها بر اساس میزان فعالیتشان تا سقف ۴۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند، می گوید: فعالیت اقتصادی سالم و درخور شان خانم ها موجب بهبود شرایط روحی آن ها می شود، خانم های شاغل در پایگاه بسیج علی رغم مشکلات زندگی، شاداب هستند و به یکدیگر کمک می کنند.

عمو حسن علت اصلی موفقیت من است

وی افزود: محیط صمیمی برای درد دل و دست گیری از یکدیگر فراهم کرده ایم، بارها شده وقتی خانم ها از تنگنای مالی یکی از کارکنان باخبر شده اند، هر کدام یک دسته از سبزی های پاک شده توسط خود را به حساب او گذاشته اند تا پول بیشتری دریافت کند، جالب اینجا است که مشتریان ما با توجه به اینکه می دانند هزینه های اضافی خرج خیریه می شود، محصولات را با قیمت بیشتری از ما می خرند تا در ثواب شریک باشند. ما برای اطاعت از فرمان رهبرمان در امر اقتصاد مقاومتی، در حد توان در میدان هستیم و تنها مشکلمان محدودیت فضا است.

زهرا خوش نظر، عمو حسن را علت موفقیت خود در مدیریت پایگاه بسیج و اشتغال زایی برای ۲۵ بانو دانست و گفت: فاصله منزل ما تا مسجد ۵ دقیقه است، من هر روز صبحانه حسن آقا و داروهایش را می دهم و وقتی می خوابد راهی مسجد می شوم و تا ظهر کارهای خیریه را انجام می دهم. ساعت یک ظهر به خانه باز می گردم تا نهار را با حسن آقا صرف کنیم.

وی گفت: خدا را شکر حال حسن آقا خیلی بهتر شده طوری که به من زنگ می زند و می پرسد دوست داری برای نهار چه چیزی درست کنم، حسن آقا مشوق اصلی من است و من را تشویق می کند تا بیشتر فعالیت کنم.

این کار آفرین بسیجی گفت: حسن آقا می گوید، زمانی که تو تازه عروس بودی و به من نیاز داشتی، من تو را رها کردم و به جبهه رفتم و حالا به تلافی آن روزها، من باید کمی تنهایی را تحمل کنم و تو به فعالیت هایت در بسیج رسیدگی کنی.

خوش منظر با بیان این که ۱۶ سال قبل وقتی مسئولیت فرماندهی را پذیرفتم، پایگاه به یک مخروبه شبیه بود، گفت: به سرعت با کمک های مردمی پایگاه را بازسازی کردیم، نقاشی کردیم، فرش ها و پرده ها را عوض کردیم و پایگاه جوری شد که همه از حضور در آن لذت می بردند، پایگاه ما بسیار پرجمعیت است و ۱۴ حلقه صالحین آن همه روزهای هفته را به جلسات خود اختصاص داده اند.

مشکلات مالی هرگز نمی تواند یک فرمانده بسیجی را منفعل کند

وی اضافه کرد: من سال ۸۳ فرمانده اسوه کشوری شدم و پایگاه ما از آن سال به بعد همیشه در سطح ناحیه رتبه اول را داشت است، سال ۸۷ از من خواسته شد که فرماندهی حوزه مقاومت را هم بپذریم و من به شرط اینکه فرماندهی پایگاه را هم در اختیار داشته باشم پذیرفتم، سه سال فرمانده حوزه بودم تا این که بیماری حسن آقا به شدت اوج گرفت و به طور کامل فلج شد.

خوش منظر افزود: در آن مقطع مجبور شدم برای رسیدگی به حسن آقا از فرماندهی حوزه استعفا بدهم اما بازهم پایگاه را رها نکردم چون معتقد هستم پایگاه بسیج مهمترین رده در نیروی مقاومت بسیج است. در سال ۹۰ مغز حسن آقا ۵ بار عمل جراحی شد و الحمدلله در آخرین نوبت سلامتی اش را دوباره بدست آورد.

فرمانده پایگاه بسیج امام رضا (ع) اضافه کرد: آموزش همسرداری و زندگی موفق یک دستور کار ثابت برای پایگاه بسیج ما است، همیشه به بچه ها می گویم قبل از هر چیز همسرتان را در نظر بگیرید.

وی افزود: سختی های زندگی را باید تحمل کرد تا نوبت به شیرینی ها برسد، در حال حاضر بودجه پایگاه های بسیج حقیقتا کفاف نمی دهد، اما مشکلات مالی هرگز نمی تواند یک فرمانده بسیجی را منفعل کند، همیشه می توان با تکیه به مردم و خیرین بیشماری که در جامعه حضور دارند، کارهای بزرگ انجام داد.

زمانی که اقدامات این همسر جانباز را می بینم، متوجه می شوم، کشور من با دست خالی و با اتکا به چنین افرادی توانست ۸ سال در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کند، امروز هم باید با همین شیوه و پیروی از فرمایشات امام و رهبرمان جهادگونه و آتش به اختیار حرکت کنیم، تا موفق باشیم.