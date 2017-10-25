امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری ورکشاپ و کارگاه آموزشی «رویاهای پوچ ترامپ» توسط خانه کارتون حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و با همکاری خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کردستان خبر داد.
وی افزود: این برنامه در روز سیزدهم آبان همزمان با سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره)، تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه و روز دانش آموز در نگارستان سوره حوزه هنری کرمانشاه برگزار می شود.
این مسئول تصریح کرد: این ورک شاپ جهت تعامل هرچه بیشتر هنرمندان دو استان و با هدف مقابله ی نرم با هجمه های دشمنان و به منظور بیان خطرات استکبار برای جهان با زبان بین المللی هنر برنامه ریزی شده است.
مرادی گفت: در این برنامه ی یک روزه، هنرمندان به موضوعاتی چون رویاهای پوچ ترامپ، دموکراسی آمریکایی، حقوق بشر آمریکایی، نقش مرزبانان و سبزقامتان سپاه پاسداران در محافظت از مرزهای جمهوری اسلامی و امنیت پایدار کشور و منطقه در آثار خود می پردازند.
سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در پایان بر اساس نظر هیئت داوران به نفرات اول تا سوم و 2 اثر برگزیده، جوایزی اهداء خواهد شد.
وی افزود: آثار هنرمندان شرکت کننده پس از اهداء جوایز به نفرات برتر به صورت نمایشگاه گروهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.
مرادی در پایان گفت: از علاقمندان به این رشته هنری دعوت می شود جهت شرکت در این کارگاه طی 11 آبانماه سالجاری جهت ثبت نام به خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه مراجعه کنند.
