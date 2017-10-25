پیروزی های اخیر مقاومت نشانه ای برای پیروزی نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مقداد قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه صبح امروز در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: بنده ماموریت دارم سلام رئیس جمهور بشار اسد را به رهبری معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور ایران و ملت ایران برسانم.

وی گفت: سفر من بازتاب دهنده حقیقت روابط دو کشور پس از پیروزی های اخیر است. این پیروزی ها چه در زمینه تروریسم، حامیان تروریسم در سوریه یا پیروزی بر کسانی است که تلاش دارند از موافقتنامه های بین المللی همچون برجام شانه خالی کنند.

معاون وزیر خارجه سوریه افزود: این پیروزی ها علیه آنها بود و می بینیم که همه جهان در برابر سیاست های ترامپ ایستاده و مخالف تلاش ها و باج خواهی های او از ایران و پیروی از منطق پترو دلار و حمایت از سیاست های اسرائیل است.

فیصل مقداد با بیان اینکه جبهه مقاومت در منطقه و همه جا پیروزی هایی را بدست آورد، گفت: این پیروزی ها هم در جهت مبارزه با تروریسم و هم جانب داری از جمهوری اسلامی ایران در جهت باز پس گیری و استیفای حق قانونی خود برای بهره گیری از انرژی هسته ای است.

وی ادامه داد: ما به ایران آمدیم تا مراتب قدر دانی خود را از آنچه جمهوری اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری و ایستادن در کنار جمهوری غربی سوریه انجام داده اعلام کنیم و تاکید کنیم ما در کنار برادران خود در ایران و عراق ایستاده ایم و برای حفظ یکپارچگی و وحدت مردم آن کشور نیز خواهیم ایستاد.

معاون وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد: اگر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران نبود، ما هرگز نمی توانستیم این پیروزی های بزرگ را در مقابل تروریسم و در جهت حمایت از ملت عراق بدست آوریم.

فیصل مقداد تصریح کرد: اوضاع بین المللی در نتیجه پایداری محور مقاومت تغییر میابد و ما در پرتو پایداری و مقاومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین در جهت پایداری جمهوری عربی سوریه و تمام نیروهائی که در جهت خیر و درستی قدم بر می دارند از جمله حزب الله لبنان که برای تحقق پیروزی در کنار سوریه و ایران ایستاده است به پیروزی می رسیم.