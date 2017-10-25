رئیس مجلس قرقیزستان استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وطن ترکیه، «چینیبای تورسونبکوف» رئیس مجلس قرقیزستان که پیشتر از تصمیم خود برای کناره گیری خبر داده بود، این تصمیم را عملی کرد.

بر این اساس توروسنبکوف با انتشار بیانیه ای از سمت خود استعفا داد. در این بیانیه آمده است: قرقیزستان انتخابات ریاست جمهوری را با موفقیت برگزار کرد، با ادامه کار دولت دموکراسی در کشور گسترش می یابد. پس از این انتخابات تصمیم گرفتم از سمت خود کناره گیری کنم.

این در حالی است که در انتخابات ۱۵ اکتبر قرقیزستان، حزب سوسیال دموکرات این کشور نامزدی تورسونبکوف از جانب این حزب برای ریاست جمهوری را نپذیرفته بود.

گفتنی است در این انتخابات عضو دیگر حزب حاکم قرقیزستان، «سورونبای جینبکوف» پیروز شد.

بر اساس اعلام کمیته انتخابات قرقیزستان یک میلیون و ۶۹۲ هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند که از این میان ۹۱۷ هزار نفر به جنبیکوف رای دادند ، بنابر این وی با کسب ۵۵ درصد آرا برنده این انتخابات شد.