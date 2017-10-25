کشف ۲۸۰کیلوگرم موادمخدر/ رد رشوه ۱۰۰ میلیون تومانی

سرهنگ محمد بخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات عملیات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر که طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهر تهران انجام شد، گفت: همکارانم موفق شدند با انجام ۷۰ عملیات متفاوت ۲۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی را از مخفیگاه خرده فروشان و توزیع کنندگان موادمخدر کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به اینکه در علمیات شب گذشته باند بزرگ توزیع مواد مخدر صنعتی اعم از شیشه و گراس در غرب تهران منهدم شد، افزود: اعضای این باند با استفاده از خودروهای مدل بالا و همچنین استفاده از شبکه های مجازی اقدام به فروش و توزیع انواع مواد مخدر صنعتی در محدوده شمال تهران می کردند که در فعالیت اعضای این باند ۹ نفره از مدت ها پیش از سوی همکارانم در پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر زده شده بود و سرانجام موفق شدیم بعد از ظهر دیروز یکی از مهمترین سرشاخه های شبکه ای را در غرب تهران و محدوده شهران شناسایی و دستگیر کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه از محل خودرو بی ام و متهم شناسایی شده مقدار یک کیلو ۲۰۰ گرم مخدر شیشه که به طرز ماهرانه ای در داخل خودرو مدل بالا کشف و ضبط شد، افزود: متهم دستگیر شده که قبلا نیز دارای سابقه بود در همان لحظات اولیه دستگیری اقدام به رشوه ۱۰۰ میلیون توماین به همکارم در پلیس مبارزه با مواد مخدر کرده بود که رشوه ۱۰۰ میلیون تومانی و مواد مخدر مکشوفه ضمیمه پرونده متهمان شد.

بخشنده اضافه کرد: طی عملیات های انجام شده در شب گذشته که در تمام نقاط تهران انجام شد جمعا ۲۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف و ضبط شد و ۲۶۰ نفر عمده فروش و توزیع کننده مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

و با اعلام اینکه در میان متهمان دستگیر شده شب گذشته تعدادی خانم نیز شناسایی و دستگیر شده اند، افزود: این متهمان زن به صورت پوششی در باندهای توزیع مواد مخدر حضور داشتند و عمدتا نقش آنها گمراه کردن ماموران پلیس برای دستگیری و همچنین خریداران و متقاضیان مواد مخدر اعلام شده است.

بخشنده بااشاره به اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر به همراه پلیس فتای تهران فعالیت باندهای خرید و فروش مواد مخدر در سطح فضای مجازی را نیز رصد می کند افزود: تلاش ما بر این است که علاوه بر کنترل خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در سطح شهر و همچنین پاتوق های شناسایی شده معتادان فضای فعالیت مواد فروشان نیز در حیطه فضای مجازی نیز ناامن کرده و با فروشندگان مجازی مواد مخدر برخورد جدی کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی تهران بزرگ با اعلام اینکه طرح های ضربتی مبارزه با خرده فروشان و دستگیری معتادان متجاهر همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده فعالیت موادفروشان اخبار و اطلاعات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ در اختیار ماموران پلیس قرار دهند و مطمئن باشند قطعا اخبار و اطلاعات آنها در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی و رصد می شود.