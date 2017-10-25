کاشت ۱۵۰ هکتار گل محمدی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی قم، مسلم ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران و کمبود منابع آبی در استان قم، آب به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تولید، نقش مهمی را در تعیین نوع فعالیت های کشاورزی ایفاء می کند.

وی با اشاره به اینکه تغییر الگوی کشت یک راهکار اساسی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی است، افزود: با تغییر الگوی کشت در استان از محصولاتی که به آب زیاد در طول دوره رشد خود نیازمند هستند به سمت محصولات با مقاومت بالاتر نسبت به کم آبی و محصولاتی که سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی و منطقه ای استان دارند، می توان گامی در جهت مدیریت صحیح آب و افزایش بهره وری آن در استان برداشت.

وی بیان داشت: یکی از محصولات مهم در این زمینه گل محمدی است که با کشت و کار آن در مناطقی که با محدودیت آب مواجه‌اند، می توان در راستای افزایش بهره وری آب و توسعه پایدار بخش کشاورزی حرکت کرد.

ابراهیمی تصریح کرد: توقع اندک گل محمدی و سازگاری و پایداری آن در برابر شرایط نامساعد محیطی و همچنین توجیه اقتصادی بالای آن باعث شده این گیاه در بسیاری از عرصه های کشور به خصوص زمین های کوهپایه ای که در آن ها امکان کشت بسیاری از گیاهان زراعی محدود است، به عنوان یک گیاه راهبردی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از شاخص ترین صفات گل محمدی را بقاء و سازگاری این گیاه به خشکی عنوان کرد و افزود: گواه این مسئله گلستان های مختلف در مناطق کاشان، فارس و کرمان است که در طول سال فقط ۳ تا ۴ مرحله با آبیاری تکمیلی و بعضا در مناطقی حتی به صورت دیم کشت شده اند.

وی با اشاره به اینکه این گیاه در هر ارتفاعی قابل کشت است اما در مناطق با ارتفاع بالاتر، گل‌ها دارای کیفیت اسانس بالاتری هستند، اضافه کرد: گل محمدی شوری آب و خاک را نیز تا حد بالایی تحمل می کند اما قطعا عملکرد مطلوب و اقتصادی در شوری های کمتر مشاهده خواهد شد، در استان قم کشت این گیاه در مناطق دشت با ارتفاع ۹۵۰ متر از سطح دریا تا مناطق مرتفع کوهستانی با ارتفاع بیش از ۲۴۰۰ متر از سطح دریا انجام شده است.

ابراهیمی در بخش پایانی سخنان خود به خواص دارویی گل محمدی نیز اشاره کرد و گفت: اسانس این گیاه در ۱۲۰ فراورده دارویی، غذائی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در طب سنتی برای درمان دردهای روماتیسمی، ناراحتی های خونی و گلو درد استفاده می شده و همچنین برای نارسائی های دستگاه تنفسی، زخم دهان، بی خوابی و افسردگی و ... نیز بسیار مفید است.