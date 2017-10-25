ارایه تاریخ رسانه فارس دربیست وسومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات

مهرداد جمشیدنژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: امسال علاوه بر نشریات و روزنامه های استان فارس در این رویداد بزرگ رسانه ای و مطبوعاتی، خانه مطبوعات فارس نیز به نمایندگی از مطبوعات استان حضورخواهد داشت.

وی افزود: افزون بر نمایش توانمندی های رسانه ای استان فارس امسال محوریت معرفی تاریخ و پیشینه روزنامه نگاریِ استان فارس نیز مورد توجه قرار گرفته است.

جمشیدنژاد با بیان اینکه فارس با شعار «فارس گهواره تمدنی ایران اسلامی؛ گنجینه یک و نیم قرن تاریخ مطبوعات» از ۵ آبان ماه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات حضور خواهد داشت تاکید کرد: در غرفه استان فارس نمایشگاهی با عنوان «پارسنامه» شامل تصاویر صفحات اول روزنامه های تاریخی استان فارس از ۱۵۰ سال پیش در قالب تابلوهای ۵۰ در ۷۰ سانتی متر به نمایش در می آید و در واقع ساختار کلی غرفه را نیز شکل می دهد. این تصاویر با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس تهیه و تولید شده است.

مدیرگروه رسانه و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: همچنین نمایشگاهی با عنوان «نگارخانه مطبوعات» با محوریت تصاویر روزنامه نگاران پیشرو شیراز از میرزا صالح شیرازی و جهانگیرخان صوراسرافیل گرفته تا علی دشتی و زندخت شیرازی به نمایش در می آید.

جمشیدنژاد گفت: کتاب های تاریخ و سیر مطبوعات فارس و آموزش روزنامه نگاری پژوهشگران فارساز کتابخانه شخصی استاد سیروس رومی و همچنین نمایش نمادهایی از هنرهای سنتی فارس از دیگر برنامه های غرفه استان فارس است.

وی از برگزاری دو نشست تخصصی با عناوین «روزنامه نگاری گردشگری» و «نقش رسانه های محلی در توسعه ملی» از جانب خانه مطبوعات فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد.