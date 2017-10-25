به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: مدیران استان باید گوش به زنگ مدیریت بحران باشند.

وی با بیان اینکه فاصله بحران تا شرایط عادی کوتاه و غیرقابل پیش بینی است، افزود: عمق بحران ها از دل راه ها به وقوع می پیوند، باید دست نردبان های شهری به برج های بلند مرتبه برسد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: اختصاص اعتبارات ویژه برای تجهیز استان به الزمات مدیریت بحران از جمله موارد حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نجفی با اعلام اینکه دستگاه ها باید اهتمام جدی در خصوص جذب اعتبارات بخشی و ملی برای مدیریت بحران داشته باشند، گفت: شهرداران بحران را اولویت اصلی قرار داده و هشدارهای هواشناسی جدی گرفته شود.

وی تاکید کرد: فرمانداران و شهرداران باید با حساسیت مراکز حساسی که امکان درگیری آنفولانزای پرندگان وجود دارد را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

نجفی با اعلام اینکه فاصله بحران تا شرایط عادی کوتاه و غیرقابل پیش بینی است، اظهار کرد: باید نظارت ها، آمادگی، دقت و رصد شرایط مداوم و مستمر باشد.

استاندار البرز در رابطه با وضعیت راه های استان و با اشاره به اینکه بیشترین بحران ها در راه ها و جاده های اصلی و فرعی اتفاق می افتد، گفت: تردد های زیاد تهران و سایر استانها از این محور نگاه ویژه متولیان امر را می طلبد.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تاکید کرد: یکی از برنامه های استان این است که بخشی از اعتبارات به تجهیز ماشین آلات و نیازهای اساسی استان در بحران ها اختصاص پیدا کند.



وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۳ مکان برای اسکان اضطراری استان پیش بینی شده است که هنگامه بروز بحران ها جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر را تحت پوشش اسکان اضطراری قرار خواهد داد.

استاندار البرز یادآور شد: روسای کارگروه ها نیر تشکیل جلسات مستمر کار را جدی بگیرند و دستگاه ها نیز اعتبارات بخشی و ملی را برای کمک به استان و رفع نارسائی ها جذب کنند.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ادامه با تاکید بر آماده باش کامل مدیران و دستگاه ها، تاکید کرد: مدیران باید گوش به زنگ بحران باشند و هیچ تلفنی حتی در روزهای تعطیل نباید خاموش باشد.