ساماندهی مراکز جهادکشاورزی خدمات رسانی را تسهیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز چهارشنبه در اولین جلسه کارگروه استانی تجهیز و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی که باهدف انجام هماهنگی های لازم جهت چگونگی ونحوره هزینه کرد اعتبار ویژه تجهیز مراکز جهاد کشاورزی با حضور معاونین و مدیران سازمان برگزار شد اظهار کرد: اقدامات خوب و مطلوبی در راستای اجرای نظام نوین ترویج در سطح مراکز جهاد کشاورزی استان تاکنون انجام شده ولی هنوز رضایت بخش نیست و باید بیشتر کار شود.

وی افزود: باید نیروی انسانی مستقر در مراکز جهاد کشاورزی باز مهندسی شود تا فعالیتها با سرعت و شتاب بیشتری پیش رود.

حمید رضا تبسمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز با اشاره به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار متمرکز که از طرف استانداری به سازمان جهاد کشاورزی استان اختصاص داده شده گفت: جهت گیری این اعتبارات باید به سمت و سوی تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی باشد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ضمن ارائه گزارشی از تجهیز و ساماندهی مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان گفت: در راستای اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی در یک سال اخیر اقدامات خوبی انجام شده است.

فاطمه خمسه افزود: همچنین در همین راستا پیشرفت فیزیکی خوبی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه در زمینه ثبت اطلاعات در سامانه جامع پهنه بندی انجام شده است.

در این جلسه در خصوص اولویت بندی نیازهای مراکز خدمات جهاد کشاورزی در زمینه تعمیر و تجهیز، چگونکی و نحوه هزینه کرد اعتبارات، تسریع مدیریت های جهاد کشاورزی در ثبت اطلاعات بهره برداران و قطعات زراعی و باغی در سامانه جامع پهنه بندی و آموزش و توانمند سازی کارشناسان پهنه بحث و تبادل نظر شد.