به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «جایی در میان خوک ها» نوشته آسول فوگارد نمایشنامه نویس آفریقایی انگلیسی است و داستان سربازی فراری از ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم است که چهل و یک سال در خوک دانی مخفی شده است در حالیکه خانواده و دوستان وی می پندارند که در جنگ کشته شده و حتی خیابان‌ها و میدان‌هایی در شهر به اسم او نامگذاری شده است.

وی پس از ۴۱ سال که در خوک دانی پنهان بوده است در همان مکان می‌میرد.

محمد جزایری، فرنوش موحدی، رامین ربیعی، مریم سلیمانی، نرگس جعفری، کیارش طیبی، پرهام درودگر، مینو شریفی، شیوا پرویزی و پریسا طاهری در این نمایش به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گفتنی است، «جایی در میان خوک ها» از سوم تا ۱۴ آبان ماه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در سالن نمایش اصفهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان به روی صحنه می‌رود.