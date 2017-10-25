به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اصلاح بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در دستور کار قرار گرفت، اما به تصویب نمایندگان نرسید.

علت ارائه این طرح یک فوریتی که به امضای ۵۸ نفر از نمایندگان رسیده، این بوده است که در تنظیم احکام قانون بودجه ۹۶، بدون توجه دقیق به بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه، با جابجایی یک «ویرگول»، زمینه برقراری حقوق مادام‌العمر و برخلاف قانون، برای مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم شده و بار مالی سنگینی نیز به بودجه عمومی کشور تحمیل شده است.

طراحان این طرح، چنین مسئله ای را مغایر هدف قانونگذار و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کردند.

بر اساس این اصلاحیه، بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

«افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند».

با وجود توضیحات طراحان این اصلاحیه و تأکید نایب رئیس اول مجلس مبنی بر اینکه این اصلاحیه با هدف شفافیت قانون بودجه و اجرای هدف قانونگذار صورت می‌گیرد، اما نمایندگان با ۸۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن، به فوریت این طرح رأی ندادند و به این ترتیب، این طرح به صورت عادی در کمیسیون برنام و بودجه مجلس بررسی خواهد شد.

پس از رأی منفی نمایندگان به فوریت این اصلاحیه، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس گفت: هر چند رأی داده نشد، اما اگر آن چیزی را که در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نوشته شده، بعداً تغییر داده‌اند باید بررسی کنیم.