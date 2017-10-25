«کار خانگی» ۲ اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کار خانگی» به کارگردانی نرگس بهروزیان تا دوشنبه ۸ آبان ماه تمدید شد. این نمایش در روزهای تمدید شده به صورت ۲ اجرایی روی صحنه خواهد بود که بر این اساس علاوه بر ساعت ۲۰:۳۰ در سانس ۱۸ هم اجرا می شود.

«کار خانگی» اثر برگزیده بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی است که تندیس بهترین بازیگری زن و تقدیر کارگردانی را از این رویداد هنری به دست آورده است.

عرفان غفوی نویسنده «کار خانگی» است و این نمایش بازخوانی نمایشنامه‌ «کار خانگی» نوشته‌ فرانتس کسافر کروتس محسوب می شود.

تینا یونس تبار و مصطفی پوریوسف در «کار خانگی» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل «کار خانگی» عبارتند از مشاور کارگردان: احسان شایان‌فر، گروه کارگردانی: شهرزاد نیک مرام، مهسا مختارپور، طراح صحنه: نرگس بهروزیان، طراح نور: نیلوفر نقیب ساداتی، طراح پوستر و بروشور: اردوان عباسیان، عکاس: وحید بهروزیان.