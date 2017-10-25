به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره گل های داوودی صبح امروز چهارشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون عمرانی استانداری لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اعضای شورای شهر خرم آباد برگزار شد.

مراد سپهوند ‌رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در این مراسم در سخنانی با اشاره به ایجاد باغ گیاه شناسی در خرم آباد اظهار داشت: این باغ با حمایت مسئولان ملی در مرکز لرستان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این باغ گیاه شناسی می تواند به عنوان پایگاه تحقیقات و اقدامات علمی در حوزه گیاه شناسی غرب کشور باشد گفت: برنامه ریزی شده که ۳۰۰ گونه گل و گیاه در این باغ گیاه شناسی پرورش یابد.

‌رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان همچنین از اچرای چهار پروژه در این حوزه در باغ گیاه شناسی خرم آباد خبر داد و گفت: همچنین قطعه پرورش میوه های وحشی، قطعه سیستماتیک گیاهی و ... در این باغ ایجاد خواهد شد.

سپهوند بر ضرورت ایجاد زیر ساخت های لازم از جمله آب، برق و ... در این باغ تاکید کرد و گفت: همچنین ضرورت دارد که ساختمان باغ گیاه شناسی نیز با تخصیص اعتبارات لازم تکمیل شود.