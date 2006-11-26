دستور ساخت سالن ورزشی خاص زندانیان زن اوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر کامران دانشجو همچنین در این بازدید در جلسه با حضور مدیرکل زندان های استان تهران و رئیس زندان اوین خواستار ارایه اولویتهای نیازهای بازداشتگاه اوین و زندانهای استان تهران شد.

وی با بیان اینکه در استان 10 زندان وجود دارد ولی بازداشتگاه اوین نمود زندان های کشور از منظر داخلی و بین المللی است گفت: برای سبک شدن زندان های واقع در شهرستان کرج، راه اندازی فاز یک ده هزار نفری فشافویه در بودجه سال 86 تنظیم می شود.

دانشجو ، آغاز ساخت سالن ورزشی ویژه زندانیان زن زندان اوین را در هفته آینده اعلام کرد وبا تقدیر از تلاش هایی که در امور فرهنگی زندان های استان انجام می شود یاد آور شد: در تمامی زندان های استان مدرسه رسمی آموزش و پرورش از ابتدایی تا دبیرستان وجود دارد و حتی در اوین و کرج توسط یک خیر مدرسه ساز با 1700 متر بنا ساخته شده است.

استاندار تهران با ذکر این مطلب که زندانیان در زندان ها با توجه به جرائم خود در بندهای مختلف نگهداری می شوند ، گفت: دانشگاه های پیام نور و علمی و کاربردی بر اساس قرارداد هایی که با سازمان زندانها دارند آزمونهای خود را درداخل زندانهای استان نیز برگزار می کنند.

وی افزود: هم اکنون 500 زندانی در داخل زندان درس خوانده و دانشجو شده اند.

بنابراین گزارش ، استاندار تهران در این بازدید بیش از 600 میلیون تومان برای تکمیل سالن ورزشی آقایان ، ساخت سالن ورزشی بانوان ، تجهیز بیمارستان زندان ، تاسیسات ، توسعه آشپزخانه ، تهیه وسایل نقلیه و بازسازی فضای سبز محوطه بازداشتگاه اوین تخصیص داد.