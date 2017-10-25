۱۵ آبان ماه امسال آخرین مهلت ثبت نام در سامانه بهین یاب است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد دره وزمی امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، به ارائه گزارشی از وضعیت بخش استان پرداخت و گفت: در استان ۱۷ شهرک صنعتی و ۱۱ ناحیه صنعتی مصوب با هزار و ۲۲ هکتار مساحت و ۱۱ شهرک و سه ناحیه فعال با مساحت ۷۷۰ هکتار داریم.

وی تعداد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری استات را ۸۱۱ واحد ذکر کرد و اظهارداشت: اشتغال اسمی این تعداد واحد ۱۶ هزار و ۹۳۰ نفر و اشتغال واقعی هم ۱۱ هزار و ۹۲ نفر است.

وی بیان کرد: تعداد واحدهای معدنی دارای پروانه بهره برداری استان ۳۸۲ واحد است که از این تعداد ۱۳۲ واحد فعال، ۲۴۱ واحد نیمع فعال و ۹ واحد هم در حال تجهیز است.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان ادامه داد: مجموع اشتغال اسمی بخش صنعت و معدن استان ۲۰ هزار و ۹۳۹ نفر و اشتغال واقعی هم ۱۲ هزار و ۹۳۲ نفر است.

دره وزمی با اشاره به تشکیل ۴۶ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از سال گذشته تاکنون گفت: در این جلسات ۳۳۷ پرونده مورد بررسی قرار گرفتند و ۴۶۵ مصوبه داشته که ۶۰ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.

وی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید در استان نوجب تثبیت اشتغال۶ هزار نفر در واحدهای تولیدی مشکل دار شده است.

وی بیان کرد: تاکنون ۱۲۲ طرح و واحد صنعتی متشکل از ۸۳ واحد،۳۱طرح و ۸۹ واحد معدنی در سامانه بهین یاب ثبت نام و درخواست ۱۶۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اضافه کرد: از تعداد واحدهای مذکور ۹۲ مورد به مبلغ ۵۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در کارگروه مصوب شده است.

دره وزمی اظهارداشت: تاکنون در بخش های صنعت و کشاورزی ۱۱۵ میلیارد تومان به بانک ها معرفی شدند که از این میزان مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: در تعداد واحدهای ثبت نام شده در سامانه بهین یاب رتبه ۲۰ کشور و در پرداختی تسهیلات هم رتبه ۲۷ کشور را داریم.

وی اعلام کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات در بخش های صنعت و کشاورزی تا ۱۵ آبان ماه امسال فرصت ثبت نام در سامانه بهین یاب را دارند.