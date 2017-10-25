محمود پور معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه ۲۶۵ فراغ التحصیل دانشگاهی در طرح کار ورزی دامغان ثبت‌نام کردند، ابراز کرد: در اجرای طرح کارورزی این شهرستان تاکنون ۳۰ واحد پذیرنده به مثابه کارآفرین و یا کارفرما برای جذب کارورز ثبت نام کردند که در حال حاضر، کار انعقاد قراداد بین کارورزان و پذیرندگان در حال انجام است.

وی افزود: اجرای طرح کار ورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی از سیاست های دولت بوده که با اجرای این طرح ملی، فارغ التحصیلان از فرصت به وجودآمده برای کسب مهارت در رشته تحصیلی خود استفاده و به منظور شرکت در این طرح از طریق ثبت نام در سامانه کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام می کنند.

دبیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری دامغان به شرایط احراز کارورزی نیز اشاره کرد و گفت: حداکثر سن ثبت نام در این طرح ۲۵ سال برای مقطع کاردانی، ۲۸ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی و ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بیان شده که برای ثبت نام داوطلبان در سامانه بیشتر از پنج سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی نباید سپری شده باشد.

پور معظمی درباره دیگر شرایط این طرح، تاکید کرد: دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت و سپری شدن حداقل دو ماه از ثبت نام در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی از دیگر موارد این طرح است، همچنین دانش آموختگان دانشگاهی که در طول دو سال قبل از ثبت نام در سامانه کارورزی، به مدت سه ماه یا بیشتر سوابق بیمه ای دارند از این طرح خارج خواهند شد.

وی تصریح کرد: واحدهای پذیرنده در اجرای این طرح، بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش های خصوصی یا تعاونی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) که دارای مجوز از دستگاه اجرایی باشند، هستند که به عنوان کار فرما و کارآفرین اعم از بخش خصوصی و تعاونی به منظور شرکت در این طرح و جذب نیروی کارورز، اقدامات لازم را انجام می دهند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان، طول دوره کارورزی را حداقل چهار ماه و حداکثر شش ماه بیان کرد و گفت: کمک هزینه آموزشی کارورزی در سال ۹۶ توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی پرداخت می‌شود.

پورمعظمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دستگاه ناظر نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی (بیمه حوادث) کارورزان اقدام خواهد کرد و چنانچه کارفرما نسبت به جذب کارورزان بعد از اتمام دوره کارورزی اقدام کنند تا دو سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند خواهد شد.